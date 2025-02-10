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讀者2月號 鬼才馬斯克

聯合報／ 台北訊

最近一期2月號《讀者》雜誌「追根溯源的邏輯鬼才」談的是馬斯克的故事。馬斯克驚人的成就不用贅述，文章指出，馬斯克與眾不同的地方在於他強大的邏輯推理能力，不去想「做不到」，而是想「怎樣才能做到」，因他已經看清了事情本源，所要做的不過是調整表象而已，所以往往能突破別人遇到的困難問題。

「成功面試規則」文章引述黑石公司一名人事主管談面試新人的經驗，他認為，新人在面試時應注意的事項包括要準時、真實坦率、有自信、保持好奇心等。

集教育家、文學家、作家、翻譯家的林語堂大師，遇到任何挫折或不如意的事，他都「快樂地活下去」，並以此勸告親友。林語堂認為，在這塵世中的人一律是演員，既然是一場戲，不妨瀟灑一點，悠閒一點，舒服一點。生活最大的樂趣就是蜷縮著身體躺在床上，對於人生要用不在乎的態度在乎地生活，要快樂。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2024年合訂本優惠中，諮詢電話：02-27028599。

新人 面試 馬斯克

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