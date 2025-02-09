獨／開業25年！台北東區「克立瑪咖啡店」驚傳熄燈倒數

時代的回憶又少一間！位於台北東區商圈、開業25年的知名咖啡店「La Crema 克立瑪咖啡店」，近期傳出即將熄燈消息，立即引起網路許多咖啡愛好者的熱烈討論。實際查看官方粉絲團，目前業者也已經在出清店內的生財器具、餐具，對於喜愛咖啡、音樂的民眾而言，未來勢必將少一個經典的選擇。

「La Crema 克立瑪咖啡店」位於光復北路的巷弄內，自1999年開幕至今。店內以高品質的咖啡著稱，包括義式濃縮咖啡、卡布奇諾、瑪琪雅多、杏仁熱特調均各有擁護者。此外，店內也陳列高規格的百萬音響設備，為顧客帶來絕佳的音樂感受。充滿歲月痕跡的復古環境中，擁有不同於時尚網美咖啡店的職人個性，吸引許多咖啡控與音響發燒友到店享用咖啡與餐點，乃是極具歷史與話題性的台北老字號咖啡店。在google map中，累積超過500則評論，平均獲4.4分。