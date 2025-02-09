聽新聞
0:00 / 0:00

獨／開業25年！台北東區「克立瑪咖啡店」驚傳熄燈倒數

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
La Crema 克立瑪咖啡店。圖／擷取自La Crema 克立瑪咖啡店粉絲頁
La Crema 克立瑪咖啡店。圖／擷取自La Crema 克立瑪咖啡店粉絲頁

時代的回憶又少一間！位於台北東區商圈、開業25年的知名咖啡店「La Crema 克立瑪咖啡店」，近期傳出即將熄燈消息，立即引起網路許多咖啡愛好者的熱烈討論。實際查看官方粉絲團，目前業者也已經在出清店內的生財器具、餐具，對於喜愛咖啡、音樂的民眾而言，未來勢必將少一個經典的選擇。

「La Crema 克立瑪咖啡店」位於光復北路的巷弄內，自1999年開幕至今。店內以高品質的咖啡著稱，包括義式濃縮咖啡、卡布奇諾、瑪琪雅多、杏仁熱特調均各有擁護者。此外，店內也陳列高規格的百萬音響設備，為顧客帶來絕佳的音樂感受。充滿歲月痕跡的復古環境中，擁有不同於時尚網美咖啡店的職人個性，吸引許多咖啡控與音響發燒友到店享用咖啡與餐點，乃是極具歷史與話題性的台北老字號咖啡店。在google map中，累積超過500則評論，平均獲4.4分。

儘管陪伴許多咖啡同好、週邊上班族度過青春歲月，但是「La Crema 克立瑪咖啡店」近期傳出即將熄燈落幕的消息。目前在官方網站上，業者雖未公開熄燈資訊，但已發布貼文，表示「我們會於農曆年後初十左右開始會出清店裡的生材器具杯子盤子桌子椅子燈具等，有興趣者請來店裡選購」。粉絲也表示「這一天真的來了⋯⋯嗚」、「太難過了，以後喝不到那麼好喝的熱美式了嗎？」未來克立瑪咖啡店是否會另尋他處開店，仍待官方另行公佈。

La Crema 克立瑪咖啡店以頂級的「咖啡＋音響」組合著稱。圖／擷取自La Crema 克立瑪咖啡店粉絲頁
La Crema 克立瑪咖啡店以頂級的「咖啡＋音響」組合著稱。圖／擷取自La Crema 克立瑪咖啡店粉絲頁

咖啡店 音樂

延伸閱讀

獨／半年連收3間！ 全台最後一間「麻辣45放題」熄燈

當咖啡與美髮相遇 與美好生活共室

客人也分等級？咖啡店白板寫奧客「黑名單」：令人不寒而慄

咖啡有益心臟健康？ 專家曝「對心臟最不好」的咖啡：加了什麼很重要

相關新聞

獨／開業25年！台北東區「克立瑪咖啡店」驚傳熄燈倒數

時代的回憶又少一間！位於台北東區商圈、開業25年的知名咖啡店「La Crema 克立瑪咖啡店」，近期傳出即將熄燈消息，立...

台北東區最新「UCHI 吾居炭火餐酒」 1314情人節套餐上桌

「吾居炭火私廚」延伸打造的「UCHI 吾居炭火餐酒」，近期正式進駐台北東區商圈。店內主打炭火直烤，以及融入西式作法的日式...

情人節送禮什麼最夯？ 精品彩妝、香氛、輕珠寶受歡迎

Z世代消費者重視節日儀式感，喜歡創造生活體驗感，也對送禮有更多的情感投入。今年2月14日情人節落在周五，適逢周末對於節日...

東元家電推AI控溫空調新品 陳傑憲代言展現居家好男人形象

空調早販檔期陸續開跑，東元家電搶先亮相2025年度新品，其中全新HS8系列空調，主打舒適「微風感設計」，不只能效超越國際...

獨／半年連收3間！ 全台最後一間「麻辣45放題」熄燈

喜歡吃麻辣鍋嗎？乾杯集團旗下的麻辣鍋「麻辣45放題 中港店」，甫於2024年7月由單點型態轉型為吃到飽餐廳，主打無限享用...

2025 AMBIENTE展 看見台灣的製造實力與設計創意

「有專業設計師曾經千里迢迢從海外購買畫材，來到我們展示間後才驚訝地發現，原來這些產品正是由台灣雄獅製造！」雄獅文具（SI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。