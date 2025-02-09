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獨／開業25年！台北東區「克立瑪咖啡店」驚傳熄燈倒數
時代的回憶又少一間！位於台北東區商圈、開業25年的知名咖啡店「La Crema 克立瑪咖啡店」，近期傳出即將熄燈消息，立即引起網路許多咖啡愛好者的熱烈討論。實際查看官方粉絲團，目前業者也已經在出清店內的生財器具、餐具，對於喜愛咖啡、音樂的民眾而言，未來勢必將少一個經典的選擇。
「La Crema 克立瑪咖啡店」位於光復北路的巷弄內，自1999年開幕至今。店內以高品質的咖啡著稱，包括義式濃縮咖啡、卡布奇諾、瑪琪雅多、杏仁熱特調均各有擁護者。此外，店內也陳列高規格的百萬音響設備，為顧客帶來絕佳的音樂感受。充滿歲月痕跡的復古環境中，擁有不同於時尚網美咖啡店的職人個性，吸引許多咖啡控與音響發燒友到店享用咖啡與餐點，乃是極具歷史與話題性的台北老字號咖啡店。在google map中，累積超過500則評論，平均獲4.4分。
儘管陪伴許多咖啡同好、週邊上班族度過青春歲月，但是「La Crema 克立瑪咖啡店」近期傳出即將熄燈落幕的消息。目前在官方網站上，業者雖未公開熄燈資訊，但已發布貼文，表示「我們會於農曆年後初十左右開始會出清店裡的生材器具杯子盤子桌子椅子燈具等，有興趣者請來店裡選購」。粉絲也表示「這一天真的來了⋯⋯嗚」、「太難過了，以後喝不到那麼好喝的熱美式了嗎？」未來克立瑪咖啡店是否會另尋他處開店，仍待官方另行公佈。
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