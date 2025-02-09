台北東區最新「UCHI 吾居炭火餐酒」 1314情人節套餐上桌

「吾居炭火私廚」延伸打造的「UCHI 吾居炭火餐酒」，近期正式進駐台北東區商圈。店內主打炭火直烤，以及融入西式作法的日式料理，提供輕鬆精緻的餐飲體驗。迎接西洋情人節到來，也限定推出「1314情人節雙人套餐」，即日起開放預定。

UCHI 吾居炭火餐酒標榜以「炭火直烤與煙燻賦味」及「西式作法的日式料理」作為核心。圖／UCHI 吾居炭火餐酒提供

全新亮相的「UCHI 吾居炭火餐酒」以極簡蘊含沈穩低調的空間設計為主軸，並運用碳化木素材，營造出溫暖氛圍，且突顯炭火烹調的自然質感。半開放式廚房設計，也讓客人能一覽廚師以直火料理的過程。店內並設計可容納20人的獨立包廂，並提供KTV音響設備，讓顧客擁有自在的專屬空間。

日本A5宮崎和牛／覆盆子醬／馬鈴薯泥，550元。圖／UCHI 吾居炭火餐酒提供

餐點部份，店內標榜藉由直火碳烤、炙燒與草本煙燻，賦予肉品深層風味，同時也透過西式醬汁與擺盤，重新演繹經典日本料理。例如「松阪豬／蜜味噌」、「牛肉／紅酒烤肉醬」、「雞腿」辣椒奶油」等肉品餐點，均是透過食材與不同煙燻手法、醬汁的搭配，創造出個別特色。

軟殼蟹／鹹蛋黃醬／洛神花，320元。圖／UCHI 吾居炭火餐酒提供

此外，其他如「豬老饕／紅酒番茄／柚子烏醋醬」、「稻燻青甘／橙醋凍／百里香／大葉」、「高麗菜嬰／烏魚子／櫻花蝦／清酒」、「鹹泡芙／蘑菇肝醬」、「培根蛋黃烏龍麵」等菜色，也都是店家推薦餐點。同時UCHI 吾居炭火餐酒攜手「Drizzle by Fourplay」的冠軍調酒師Allen，設計3款有酒精、3款無酒精調酒，並常態性提供約30款日本酒類，增添用餐樂趣。

攜手果園先生聯名合作的甜點「猴子的秘密／季節冰品」，280元。圖／UCHI 吾居炭火餐酒提供

迎接情人節，店內於2月12日至2月16日、3月12日至3月16日期間，推出「1314 情人節雙人套餐」，內含前菜、炸物、烤物等內容，並有「豬老饕／紅酒番茄／柚子烏醋醬」、「日本A5宮崎和牛／覆盆子醬／馬鈴薯泥」作為主餐；甜點則是屏東屏南商行「果園先生」的招牌甜點「猴子的秘密」，每套2,628元，隨餐加贈特別贈送「BY YAN PERFUME情人節限定香氛噴霧」。

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