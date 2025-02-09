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情人節送禮什麼最夯？ 精品彩妝、香氛、輕珠寶受歡迎

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風廣場、微風南京、微風南山Maison Kayser戀心，230元。圖／微風提供
微風廣場、微風南京、微風南山Maison Kayser戀心，230元。圖／微風提供

Z世代消費者重視節日儀式感，喜歡創造生活體驗感，也對送禮有更多的情感投入。今年2月14日情人節落在周五，適逢周末對於節日氣氛更有加溫作用。百貨也針對情人節送禮最受歡迎的精品彩妝、香氛、服飾、輕珠寶、甜點，分別盤點今年的送禮人氣推薦。

Prada Beauty尼龍柔霧唇膏麂皮摩卡限定版情人節限定包裝，1,590元。圖／新光三越提供
Prada Beauty尼龍柔霧唇膏麂皮摩卡限定版情人節限定包裝，1,590元。圖／新光三越提供

新光三越觀察，春節假期結束後，隨之迎來情人節送禮買氣，加上2月16日前還可享「金蛇卡利High」購物回饋，送禮首選的美妝、香氛業績已成長近1成，加上YSL、DIOR、CHANEL等彩妝新品上市更帶動精品彩妝業績雙位數成長，而情人送禮熱門選項之一的輕奢珠寶，包括日系及歐系輕珠寶同樣創下雙位數成長。而美食，也是情人節必備儀式感，熱門餐廳包括初魚、教父牛排、橘色涮涮屋、老乾杯等全台訂位已超過7成滿，還沒訂位者可透過新光三越App趕快預訂起來。

YSL時尚四色眼影盤#125情人節限定，3,100元。圖／新光三越提供
YSL時尚四色眼影盤#125情人節限定，3,100元。圖／新光三越提供
LE LABO Eucalyptus 20淡香精新品上市，50ml 7,450元。圖／新光三越提供
LE LABO Eucalyptus 20淡香精新品上市，50ml 7,450元。圖／新光三越提供

遠東SOGO忠孝館、復興館針對情人節，2月16日前特別回饋指定男女裝配件內衣、女鞋、飾品、鍋具、寢具等業種，單筆滿3,000元送200元電子折價券；敦化館於2月12日至2月16日持快樂購卡全館(指定珠寶除外)滿1萬元送500元電子抵用券，搭配SOGO聯名卡合併最高回饋14%。

忠孝館Chloé紅色心型手拿包，價格店洽。圖／SOGO提供
忠孝館Chloé紅色心型手拿包，價格店洽。圖／SOGO提供

SOGO台北店也為情人節帶來了應景的快閃店，忠孝館2月10日起至3月9日帶來百貨首發獨家限定，日本箱根必買伴手禮「箱根RUSK GRANDE RIVIERE」法式麵包脆餅。復興館則有台北人氣司康專賣店「TUTUKAKI司康小売所」推出情人節限定包裝禮盒。敦化館2月11日至2月16日帶來浮奢空間花藝快閃店，提供浪漫花束送禮選擇。

復興館Diptyque2025情人節限量香氛蠟燭，價格店洽。圖／SOGO提供
復興館Diptyque2025情人節限量香氛蠟燭，價格店洽。圖／SOGO提供

高空景觀餐廳是約會首選，微風信義、微風南山的高樓層餐廳在情人節當天訂位近9成滿，此外，微風南山也有多家餐飲推出情人節限定下午茶選擇。微風南山一樓也設置巨大情人節蛋糕，將Maison Kayser情人節限定蛋糕放大，提供情侶們拍照打卡。情人節當日於指定餐飲櫃位單筆消費達2,140以上，還能享會員點數10倍送。

微風廣場Rosmarino義式情人套餐原價2,620元，優惠價2,080元。圖／微風提供
微風廣場Rosmarino義式情人套餐原價2,620元，優惠價2,080元。圖／微風提供

彩妝 微風南山 情人節 珠寶

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