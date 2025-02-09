東元家電推AI控溫空調新品 陳傑憲代言展現居家好男人形象

空調早販檔期陸續開跑，東元家電搶先亮相2025年度新品，其中全新HS8系列空調，主打舒適「微風感設計」，不只能效超越國際品牌標準一級能效7%更省電，更具備「自清淨2.0」潔淨功能，完全針對台灣用戶需求設計。更首度邀請台灣隊長陳傑憲擔任代言人，盛讚「比日系品牌更省電」。

HS8系列空調擁有全新功能、嶄新外觀設計，採用AI晶片的「微風感設計」，搭配3D氣流，超靜音又兼具舒適度。另外，「自清淨2.0」不只單純內機清洗功能，外機也同步清淨，以57度高溫可抑菌99%，加上專為台灣潮濕氣候所設計的燦金防鏽功能，使產品更加耐用，100%台灣製造，品質保證。

此次陳傑憲為東元家電代言空調、清潔、顯示器、料理4大產品線，除了新款空調，清潔系列推出靜好洗系列變頻直立洗衣機，因應現代居家空間需求主打極窄瘦60公分機身，15～20.5公斤全新多款陣容上市。

廚房家電推出窄瘦款下冷凍冰箱，也是針對現代民眾保存食材、方便取用需求全新亮相。另外還有三合一氣炸燒烤微波爐、多種容量的氣炸烤箱。