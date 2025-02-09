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東元家電推AI控溫空調新品 陳傑憲代言展現居家好男人形象

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
東元家電首度邀請台灣隊長陳傑憲擔任品牌形象代言人。圖／東元家電提供
東元家電首度邀請台灣隊長陳傑憲擔任品牌形象代言人。圖／東元家電提供

空調早販檔期陸續開跑，東元家電搶先亮相2025年度新品，其中全新HS8系列空調，主打舒適「微風感設計」，不只能效超越國際品牌標準一級能效7%更省電，更具備「自清淨2.0」潔淨功能，完全針對台灣用戶需求設計。更首度邀請台灣隊長陳傑憲擔任代言人，盛讚「比日系品牌更省電」。

HS8系列空調擁有全新功能、嶄新外觀設計，採用AI晶片的「微風感設計」，搭配3D氣流，超靜音又兼具舒適度。另外，「自清淨2.0」不只單純內機清洗功能，外機也同步清淨，以57度高溫可抑菌99%，加上專為台灣潮濕氣候所設計的燦金防鏽功能，使產品更加耐用，100%台灣製造，品質保證。

此次陳傑憲為東元家電代言空調、清潔、顯示器、料理4大產品線，除了新款空調，清潔系列推出靜好洗系列變頻直立洗衣機，因應現代居家空間需求主打極窄瘦60公分機身，15～20.5公斤全新多款陣容上市。

廚房家電推出窄瘦款下冷凍冰箱，也是針對現代民眾保存食材、方便取用需求全新亮相。另外還有三合一氣炸燒烤微波爐、多種容量的氣炸烤箱。

顯示器則是推出全新電競級極高刷新率144HZ的QLED TV，55、65、75吋多種尺寸選擇，內建Google TV，體驗畫面零延遲視覺饗宴。

東元推出窄瘦款下冷凍冰箱。圖／東元家電提供
東元推出窄瘦款下冷凍冰箱。圖／東元家電提供
東元HS8系列空調新品主打「微風感設計」舒適節能。記者黃筱晴／攝影
東元HS8系列空調新品主打「微風感設計」舒適節能。記者黃筱晴／攝影
東元靜好洗系列變頻直立洗衣機，極窄瘦60CM機身，脫水安靜，洗衣乾淨。圖／東元家電提供
東元靜好洗系列變頻直立洗衣機，極窄瘦60CM機身，脫水安靜，洗衣乾淨。圖／東元家電提供
東元家電年度代言人陳傑憲（左）致贈利明献董事長（右）球衣。圖／東元家電提供
東元家電年度代言人陳傑憲（左）致贈利明献董事長（右）球衣。圖／東元家電提供
東元推出三合一氣炸燒烤微波爐、低油煙氣炸烤箱、一級能效316醫療級不銹鋼熱水瓶等小家電新品。記者黃筱晴／攝影
東元推出三合一氣炸燒烤微波爐、低油煙氣炸烤箱、一級能效316醫療級不銹鋼熱水瓶等小家電新品。記者黃筱晴／攝影

微風 省電

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