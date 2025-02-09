獨／半年連收3間！ 全台最後一間「麻辣45放題」熄燈

喜歡吃麻辣鍋嗎？乾杯集團旗下的麻辣鍋「麻辣45放題 中港店」，甫於2024年7月由單點型態轉型為吃到飽餐廳，主打無限享用的麻辣鍋物料理。但僅半年時間，「麻辣45放題 中港店」就宣佈，因品牌升級調整，將於2月28日結束營業。隨著中港店預告歇業，原有3間分店的「麻辣45」，將全數劃下句點。

乾杯集團在2019年10月於台北信義商圈推出麻辣鍋品牌「麻辣45」，標榜由100%和牛油製作成鍋底，並透過九宮格式吃法，提供正宗風味的重慶麻辣鍋，同時因座落於45樓，因此成為全台最高的麻辣鍋，後又將版圖拓拓展至台中、台南等地。除了單點型態外，麻辣45也曾以快閃活動的型態，提供「麻辣鍋吃到飽」，並且獲得消費者的熱情支持。2024年5月，麻辣45台南府城店開始常態性推出吃到飽方案，又於同年7月直接針對台中中港店進行轉型，化身成為「麻辣45放題」，完全專攻無限量供應的麻辣火鍋料理，也是乾杯集團首間吃到飽餐廳。

雖然獲得不少消費者青睞，但是麻辣45台南府城店在2024年7月宣告歇業，麻辣45本店後也於10月結束5年的經營時光，目前全台僅剩「麻辣45放題 台中中港店」。但是中港店近日發布公告，因品牌調整升級，預計2月28日為最後營業日。乾杯集團表示，基於品牌長遠發展考量，「麻辣45放題」將暫時告別市場，待品牌重整後，再尋找其他地點重新營業，原址將以集團旗下其他品牌入駐。