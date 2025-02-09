2025 AMBIENTE展：看見台灣的製造實力與設計創意

「有專業設計師曾經千里迢迢從海外購買畫材，來到我們展示間後才驚訝地發現，原來這些產品正是由台灣雄獅製造！」雄獅文具（SIMBALION）董事長特助李怡蓉分享。當今規模最大的法蘭克福春季消費品展（Ambiente）自即日起至2月11日止於法蘭克福展覽館開展，包括雄獅在內的共有超過80家廠商於台灣館展出，深耕海外OEM市場數十年，默默透過高品質的製造實力讓全球看見台灣。

同時，去年在新一代設計展摘下金點新秀設計獎的台灣設計師周姿羽，在台灣設計研究院推薦下在118名競爭者中脫穎而出，入選為大會官方針對年輕設計師「Talents」展區中28位來自全球10個國家的新銳之一，格外受到矚目。

●看見台灣台灣新設計

今參展的台灣廠商不僅在以OEM為主的10文具區及11家用品區，亦有跨入ODM的設計品牌於設計品牌為主的展區亮相。例如創立40年來長期參與法蘭克福消費品展的貝佳工業（MAGUS），企業第二代於2017年自創設計品牌好迪家居（GUDEE），就分別針對合作廠商和經銷通路商在OEM與ODM不同展出展出，清晰的規劃也是大型商展的優勢之一。好迪家居以武夷山天然竹子結合布料打造可折疊的質感收納系列，純淨素雅的風格在美國、日本、印度都受到青睞，除了每年帶來新作例如2025年的雙色竹框圓鏡，也會持續推廣品牌的主力商品。

而被大會肯定的台灣設計新秀周姿羽也是首度亮相國際商展，她表示這次展出的「植茶製所」，是就讀大學時展開的企劃，延續了她一直企圖跨越家具與家電的分野的概念，作品整合了中式泡茶桌、水循環、茶渣回收、以及水培植哉台，把傳統與當代生活融為一體。周姿羽也透露現階段正在微調細節以利量產。

●MIT比你想像得更強大！

大部分在於OEM展區台灣廠商都是相當有資歷的台灣知名企業，商品實力長期在國際上受到肯定。以雄獅文具為例，雖然在台灣的形象偏向兒童畫材，事實上在專業畫材上深耕多年實力雄厚、長期以來為許多國際知名品牌代工。雄獅參展數十年來除了尋找新客源，與既有客戶維繫感情與交流市場觀察也是重點。今年會場主打在去年台北文具展大獲好評的「米蠟筆」，除了對環璄與人體都友善的不含石蠟配方，模擬台灣水果禮盒的造型相當討喜，16色基本筆款外盒圖案都是台灣原生種動物，每個顏色也都以台灣動物命名，用創意讓世界看到台灣。