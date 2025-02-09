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可可披薩、玫瑰蛋糕傳心意！情人節甜點、手搖飲秀浪漫

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
BAC推出情人節蛋糕「法式手工玫瑰蛋糕」。圖／BAC提供
BAC推出情人節蛋糕「法式手工玫瑰蛋糕」。圖／BAC提供

2月14日就是西洋情人節，除了經典的情人節大餐之外，還有許多應景的甜點登場。BAC今年情人節推出全新「法式手工玫瑰蛋糕」，Mister Donut則推出2款愛心甜甜圈，甚至連達美樂也推出「可可火山披薩」，讓披薩化身香甜點心，呼應情人節甜蜜氣氛。

迎接浪漫佳節，「達美樂」首次推出情人限定「可可火山披薩」，在立體的火山口造型中，注入香濃可可醬，搭配上台灣在地香蕉作為配料，並搭配莫扎瑞拉起司、棉花糖，可以直接品嚐，也能將披薩沾著可可醬享用，整體帶來甜香又富層次的風味，自2月10日起限量販售，可享外帶5折優惠。

「BAC」今年情人節推出全新「法式手工玫瑰蛋糕」，透過三種法式甜點經典手法，融合果仁餡、檸檬慕斯、櫻桃巧克力餡、布朗尼與湯種戚風蛋糕，並有著浪漫的玫瑰造型，每個3.5吋，原價1,189元，優惠價999元，並附贈霧面愛心氣球。

Mister Donut以情人節為發想，推出2款愛心甜甜圈。「心動美莓」外裹草莓可可沾醬，內餡為天使鮮奶油，並以跳跳糖點綴，打造戀愛中酸甜的怦然心動。「可愛美莓」則有可可沾醬與濃郁可可鮮奶油內餡，並搭配莓果風味跳跳糖，每個均為60元。另外還有「雪花草莓棒棒糖」、「草莓可可棒棒糖」同步登場。

連鎖手搖飲「再睡5分鐘」自2月10日起，以「戀愛的梔味」為主題，推出限定新品「梔梔蕎麥」，選用台灣蕎麥搭配烏龍茶葉，並具有梔子花香、水蜜桃香氣，每杯45元起。另外還有「梔梔蕎麥歐蕾」及「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」同步登場。針對情人節，2月13日至2月15日期間，凡購買「棉被梔梔蕎麥」、「梔梔蕎麥歐蕾」、「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」任2杯，即可獲得品牌聯名限定花禮1份，每間門市每日限量20份。

「CoCo都可」則針對情人節，推出一日優惠，凡於2月14日於官方LINE領取優惠券，購買任何飲品可享「現折14元優惠」（特價品除外），每人可領2張折價券，數量有限。

Mister Donut「可愛美莓」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut「可愛美莓」。圖／Mister Donut提供
達美樂首創「可可火山披薩」。圖／達美樂提供
達美樂首創「可可火山披薩」。圖／達美樂提供

可可 情人節 披薩

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