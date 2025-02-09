2025 AMBIENTE展：看見生活小物大進化 老牌活化有典範

全球規模最大的法蘭克福春季消費品展（Ambiente）於當地時間2月7日起至2月11日止於法蘭克福展覽館熱鬧開展。開幕首日會場湧進大量人潮，全球記者會上董事局成員Detlef Braun表示，今年共有來自17多個國家共4700家廠商參與展出。開展前大會就今年參展廠商的主流趨勢分析，概括指出驅動新設計的力量主要來自於：手工藝、永續性、循環經濟和創新技術。這些特質往往互為因果，為今年嶄新的生活物件注入驚喜。

●日常小物 點滴巧思大大進化

參展廠商中，許多令人耳目一新的創新，出現在一般人習以為常的小物件上。日本廠商H Concept帶來摘下2024紅點設計大獎的陶瓷過濾器cerapotta，活化擁有400年歷史的長崎波佐見燒傳統，結合最新的多孔陶瓷技術。用於手沖咖啡，cerapotta的孔徑僅5μm（微米），不但能過濾水質、避免濾紙的氣味、能更彰顯咖啡豆的香氣，成為現場詢問人氣相當高的商品。

全球小學生必備的「尺」，在義大利老牌ARDA的創意發想下，不但開發出摔不破的彈性塑料材質，今年更做出可以摺疊測量並保持精準度的創新，以新技術實現顛覆以往的巧思。柏林的文創品牌FORMES則結合DIY立體紙雕，讓明信片成為令人最想收到的禮物。另一個來自德國的品牌Winkee以矽膠打造可以將湯勺輕鬆置於鍋緣上的小動物造型矽膠架，趣味討喜的造型和極為方便的功能，大受好評。新銳設計師作品Plantstraws則是運用毛細現象解決「外出無法為植物澆水」的困擾，同時將這件事變得輕鬆又時髦。

●傳統持續進化 老字號

許多創新也來自擁有百年以上歷史的品牌，為活化傳統提供可實踐的新思路。成立於1898年的瑞典皇家御用水晶品牌Orrefors，與旗下另一18世紀就存的水晶品牌Kosta Boda，分別以極簡美學和與當代藝術家合作的方式，為自己在人們的當代生活中找到新的意義和存在的必要性。同樣來自瑞典的織品品牌Ekelund從1692年至今，仍以傳承百餘年的傳統編織技術和天然絲線製作居家織品，除了開發出更為繽紛鮮豔的花色圖案，也推出Frida Kahlo等藝術家授權系列，透過新的火花發揮傳統織品的最大可能性。

法國國寶級刀具老牌Opinel則解說，品牌自20年前開始求新求變，從過往的折疊小刀專家開始，大力拓展產品線、推出更符合現代人生活需求的專用刀具，並加入塑膠等現代功能性材質，以各種吸引人的繽紛色彩吸引新世代消費者的目光；創新之際，品牌也盡可能保留經典造型和木質刀柄等品牌標誌細節，獲得極大成功。今年歡慶111周年的瑞士刷具品牌Ebnat全新可換多種刷頭的創意刷具，以減少耗料、可重複使用、多功能等多重方式，擁抱當代最熱門的永續議題，也被大會精選為19件廚具類最佳解決方案之一。