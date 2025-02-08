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劍湖山慶元宵 幸福摩天輪高空花火秀璀璨登場門票399起

經濟日報／ 記者宋健生／雲林即時報導
劍湖山世界璀璨花火秀幸福鬧元宵，8日晚間在幸福摩天輪前璀璨施放。劍湖山世界提供
劍湖山世界璀璨花火秀幸福鬧元宵，8日晚間在幸福摩天輪前璀璨施放。劍湖山世界提供

2025年蛇來運轉慶元宵，劍湖山（5701）世界璀璨花火秀幸福鬧元宵，2月8日及10日、12日、15日，晚上6點10分在幸福摩天輪前璀璨施放，花火日限定優惠，再享午後1點起，全民幸福價只要399元。

劍湖山世界經理張華紋指出，劍湖山世界歡慶元宵，準備很多重量級活動，包含新春必看，座落在幸福摩天輪旁的十大驚險特技「極限飛輪嘉年華」，由埃及冒險特技團隊以極速、極驚險的動作來挑戰地心引力。

還有彩虹劇場年度大秀「世界奇幻之旅」，班機即將起飛，跟上機組員腳步一起環遊世界，視覺體驗國際頂尖特技團隊的驚險、精彩、狂歡的演出，帶來視覺極致享受。

而慶元宵活動，除了在2月8、10、12、15日，晚上6點10分在幸福摩天輪前，施放高空花火秀，花火秀限定日期間，下午1點後入園，全民幸福價399元。

另外2月23日前遊樂園，還有多項限時優惠，包含：提小燈籠來劍湖山，歡樂過元宵，享2人同行優惠價只要899元；大專生、當月壽星憑證購票同享399元優惠價；當日壽星憑證購票，享門票100元超值優惠價。

雲林慶元宵活動非常多元，除了到劍湖山世界看特技、賞花火、瘋玩樂園，也一定到雲林眾多香火鼎盛的廟宇祈福、參觀2025北港燈會的人文與創新魅力、斗六燈海節與元宵晚會、體驗褒忠鄉馬鳴山鎮安宮元宵遶境吃飯擔呷平安的傳統文化。

這麼精彩的行程一天肯定玩不夠，張華紋說，雲林住宿最優選，當然是劍湖山渡假大飯店，飯店於即日起至3月2日期間，也推出「一泊三食瘋玩樂園」專案，星級住宿加上主題樂園暢遊，兩人成行只要3,999元起，歡迎大家一起來慢遊雲林。

劍湖山渡假大飯店推出「一泊三食瘋玩樂園」專案，歡迎大家慢遊雲林。劍湖山世界提供
劍湖山渡假大飯店推出「一泊三食瘋玩樂園」專案，歡迎大家慢遊雲林。劍湖山世界提供
劍湖山世界歡慶元宵，準備很多重量級活動及限時優惠搶市。劍湖山世界提供
劍湖山世界歡慶元宵，準備很多重量級活動及限時優惠搶市。劍湖山世界提供

劇場 劍湖山世界 埃及

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