墨海藝術協會大墩春季首展 以音樂演出及藝術座談揭序幕

新春伊始，台中市墨海藝術協會2025年春季首展-《以藝術創造城市記憶》會員聯展，8日在台中市大墩文化中心盛大登場，今年共展出40位藝術家個人創作55件作品，內容從平面到立體，包括書法、水墨、油畫、壓克力、膠彩、版畫、雕塑、牛皮鼓、音像、紅銅緞金、複合媒材等，展期至2月19日。

8日的開展活動，參與聯展的藝術家們，當場提筆寫下新年的祝福或願望，這幅即席創作的作品，由一名藏家以5萬元收購。協會則將募款所得的5萬元，捐贈給惠明盲校，相當溫馨又有意義。

今年會員聯展正值春節期間，台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰別出心裁，以「春鳴」為主題，邀請藝術與音樂愛好者共聚一堂，以圍爐的形式，在藝術作品包圍下，共同進行音樂創作，以音樂、公益及藝術拉開序幕，共享一場充滿創意與溫度的座談，氣氛活潑且歡樂。

與會藝術家們輕鬆分享各自的創作，以及對未來發展提出的想法或建議，是一場很特別的畫會展覽開幕式。廖迎晰邀請各界蒞臨參觀，一同感受藝術的美好與溫暖。

台中市墨海藝術協會會員涵蓋八大藝術領域，藝術家皆為各創作媒材的翹楚，協會除年度會員聯展，更多次舉辦論壇及國際藝術交流展，透過展覽推動藝術交流國際化及文創發展，以創新融合傳統基石，以創作與觀賞者對話。

廖迎晰表示，墨海藝術協會此次活動匯聚了眾多藝術家與創作者，透過對話分享他們的創作歷程，並就未來的發展提出想法與建議，這不僅是一場交流，更是心靈的碰撞，讓創作靈感在對話與互動中綻放。

尤其，開幕活動在音樂家林昀瑀博士帶領下，現場展開即興式的集體音樂創作，讓音樂與藝術交織出新春的序曲，以美妙旋律與創意迎接美好的春天，並祝福新的一年順利、繁榮、穩定。

此次展出藝術家包括：廖迎晰、許文融、黃一(文棟)、林輝堂、葉時昌、林金田、陳炳臣、吳榮宗、顧文華、紀肇聲、徐兆慧、 葛映惠、吳學孟、林昀瑀、鄭皓仁、鄧雅馨、 戴麗英、謝惠敏、陳正隆。