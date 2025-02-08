寒流來襲冬日保暖神器 毛毯選購重點一次看

又一波冷空氣南下，全台低溫約攝氏7至10度，元宵節可能有另一波鋒面南下，台灣仍有不少家庭未裝暖氣，在家必得做好保暖工作，尤其老人、幼童與女性容易四肢冰冷，這種氣溫即使穿了厚襪子還是冷冰冰，可選用輕柔毛毯保暖下半身，讓身體感覺更舒適。

毛毯的優異保暖功效來自於絨毛密度，單面編織的普通毛毯一面固定布一面短絨毛，兩層縫在一起才成為一條毛毯。

頂級法蘭絨毯則使用特殊高密度織法，只用一層固定便達到雙面高密度絨毛，每平方米600克以上，其厚實份量來自綿密絨毛，能隔絕冷空氣、鎖溫保暖，還可一毯多用途，既是暖腿毯、冷氣毯、旅行毯、車用毯、沙發毯、飛機毯，亦可當成床上墊毯，坐輪椅老人外出看病回診時可蓋住雙腿保暖，也能讓小朋友帶去幼稚園午睡時使用。

攸關個人衛生健康的毛毯用品建議最好一人一條，選擇時以不起毛球，環保印染不掉色，容易清洗，最好是能整條放洗衣機清潔，隔天就乾的，較適合台灣濕冷的冬季。