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寒流來襲冬日保暖神器 毛毯選購重點一次看

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
夜光版小毛毯，每一件都可愛小角色在夜光中會微微發亮，很受家有幼稚園小孩的父母喜愛。圖/芮格居家提供
夜光版小毛毯，每一件都可愛小角色在夜光中會微微發亮，很受家有幼稚園小孩的父母喜愛。圖/芮格居家提供

又一波冷空氣南下，全台低溫約攝氏7至10度，元宵節可能有另一波鋒面南下，台灣仍有不少家庭未裝暖氣，在家必得做好保暖工作，尤其老人、幼童與女性容易四肢冰冷，這種氣溫即使穿了厚襪子還是冷冰冰，可選用輕柔毛毯保暖下半身，讓身體感覺更舒適。

毛毯的優異保暖功效來自於絨毛密度，單面編織的普通毛毯一面固定布一面短絨毛，兩層縫在一起才成為一條毛毯。

頂級法蘭絨毯則使用特殊高密度織法，只用一層固定便達到雙面高密度絨毛，每平方米600克以上，其厚實份量來自綿密絨毛，能隔絕冷空氣、鎖溫保暖，還可一毯多用途，既是暖腿毯、冷氣毯、旅行毯、車用毯、沙發毯、飛機毯，亦可當成床上墊毯，坐輪椅老人外出看病回診時可蓋住雙腿保暖，也能讓小朋友帶去幼稚園午睡時使用。

攸關個人衛生健康的毛毯用品建議最好一人一條，選擇時以不起毛球，環保印染不掉色，容易清洗，最好是能整條放洗衣機清潔，隔天就乾的，較適合台灣濕冷的冬季。

另外，現在很多小孩或成人長期有肌膚敏感、紅腫發癢的困擾，選購法蘭絨毯時，除了重視親膚觸感，可以通過嚴格的「OEKO-TEX® Standard 100」歐盟認證標章作為篩選重點之一，這是全球知名的紡織產業標章，100多項的審驗項目包括每一根線、鈕釦與輔料，用來檢測紡織品與成衣是否殘留影響人體健康的有害物質。

冬天氣溫低，不妨準備一條好的毯子，打電腦追劇時蓋在身上，即使不用暖暖包，也有被包圍在溫暖中的舒適感。圖/芮格居家提供
冬天氣溫低，不妨準備一條好的毯子，打電腦追劇時蓋在身上，即使不用暖暖包，也有被包圍在溫暖中的舒適感。圖/芮格居家提供

低溫 保暖 冷氣

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