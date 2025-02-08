彰化櫻花秘境義賣乾拌麵送英國茶或咖啡 賞花做公益

今年春節後冷氣團接力報到，櫻花遲延開花，彰化縣私房賞櫻秘境湖水里吳家古厝目前開花三成，預計本月中旬到下旬是盛綻期，吳家後裔將舉辦義賣活動，民眾賞花喝茶還能買美味乾拌麵做公益，帶走美好回憶。

網紅4年前直播吳家古厝櫻花，這處賞櫻秘境爆紅，吳家古厝後裔2023年首次舉辦假日奉茶待客，準備200杯，大受歡迎，2024年每日限量60杯，沖茶沖到手軟，今年舉辦「湖水櫻：春拌麵&英國茶」櫻花季聯名義賣活動，分兩次義賣，明第一梯次活動上午10點展開。

吳淑女說，今年活動有兩個意義，一為紀念她的父親湖水里故里長吳信夫，湖水路沿路植櫻推手，二為吳家古厝建造滿百年，吳家後人為此聯手做公益回饋湖水里，她提供代理品牌英國茶，麗明營造董事長吳春山推出乾拌麵，購買一袋麵獲贈一杯茶或咖啡，購買20袋麵獲1個英國電話亭或火車造型的削鉛筆機。

現在櫻花開三成，若天氣穩定，預計15日至28日花況最佳，第二梯次15日、16日兩天上午10點，也是義賣乾拌麵送英國茶或咖啡，兩梯次限量義賣120袋，全所都作為辦理湖水里公益經費。