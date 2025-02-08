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彰化櫻花秘境義賣乾拌麵送英國茶或咖啡 賞花做公益

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市明湖里吳家古厝後代吳淑女坐在最佳拍照位置示範與吳家古厝合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市明湖里吳家古厝後代吳淑女坐在最佳拍照位置示範與吳家古厝合影。記者簡慧珍／攝影

今年春節後冷氣團接力報到，櫻花遲延開花，彰化縣私房賞櫻秘境湖水里吳家古厝目前開花三成，預計本月中旬到下旬是盛綻期，吳家後裔將舉辦義賣活動，民眾賞花喝茶還能買美味乾拌麵做公益，帶走美好回憶。

網紅4年前直播吳家古厝櫻花，這處賞櫻秘境爆紅，吳家古厝後裔2023年首次舉辦假日奉茶待客，準備200杯，大受歡迎，2024年每日限量60杯，沖茶沖到手軟，今年舉辦「湖水櫻：春拌麵&英國茶」櫻花季聯名義賣活動，分兩次義賣，明第一梯次活動上午10點展開。

吳淑女說，今年活動有兩個意義，一為紀念她的父親湖水里故里長吳信夫，湖水路沿路植櫻推手，二為吳家古厝建造滿百年，吳家後人為此聯手做公益回饋湖水里，她提供代理品牌英國茶，麗明營造董事長吳春山推出乾拌麵，購買一袋麵獲贈一杯茶或咖啡，購買20袋麵獲1個英國電話亭或火車造型的削鉛筆機。

現在櫻花開三成，若天氣穩定，預計15日至28日花況最佳，第二梯次15日、16日兩天上午10點，也是義賣乾拌麵送英國茶或咖啡，兩梯次限量義賣120袋，全所都作為辦理湖水里公益經費。

今年「湖水櫻」活動另一個特色是訪照日本京都哲學之道，從也是吳家子弟的全國詩學學會長吳春景詩作選出與櫻花有關，刻在木板，沿著櫻花石階布置成詩學之道，吳淑女說，沿著百年櫻花石階拾級而上，民眾賞櫻讀詩，別有一番雅趣。

彰化縣員林市明湖里吳家古厝的櫻花約開三成。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市明湖里吳家古厝的櫻花約開三成。記者簡慧珍／攝影

櫻花季 義賣 英國

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