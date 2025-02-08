聽新聞
0:00 / 0:00
彰化櫻花秘境義賣乾拌麵送英國茶或咖啡 賞花做公益
今年春節後冷氣團接力報到，櫻花遲延開花，彰化縣私房賞櫻秘境湖水里吳家古厝目前開花三成，預計本月中旬到下旬是盛綻期，吳家後裔將舉辦義賣活動，民眾賞花喝茶還能買美味乾拌麵做公益，帶走美好回憶。
網紅4年前直播吳家古厝櫻花，這處賞櫻秘境爆紅，吳家古厝後裔2023年首次舉辦假日奉茶待客，準備200杯，大受歡迎，2024年每日限量60杯，沖茶沖到手軟，今年舉辦「湖水櫻：春拌麵&英國茶」櫻花季聯名義賣活動，分兩次義賣，明第一梯次活動上午10點展開。
吳淑女說，今年活動有兩個意義，一為紀念她的父親湖水里故里長吳信夫，湖水路沿路植櫻推手，二為吳家古厝建造滿百年，吳家後人為此聯手做公益回饋湖水里，她提供代理品牌英國茶，麗明營造董事長吳春山推出乾拌麵，購買一袋麵獲贈一杯茶或咖啡，購買20袋麵獲1個英國電話亭或火車造型的削鉛筆機。
現在櫻花開三成，若天氣穩定，預計15日至28日花況最佳，第二梯次15日、16日兩天上午10點，也是義賣乾拌麵送英國茶或咖啡，兩梯次限量義賣120袋，全所都作為辦理湖水里公益經費。
今年「湖水櫻」活動另一個特色是訪照日本京都哲學之道，從也是吳家子弟的全國詩學學會長吳春景詩作選出與櫻花有關，刻在木板，沿著櫻花石階布置成詩學之道，吳淑女說，沿著百年櫻花石階拾級而上，民眾賞櫻讀詩，別有一番雅趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言