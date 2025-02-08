冰與火的二重奏 RICHARD MILLE推全新RM 16-02超薄表

大自然中的形體多以有機、圓形為主，無論是正方、三角、長方形多屬於人造之物，是人類智慧文明的結晶。頂級運動風格鐘表品牌RICHARD MILLE發表了新款方形的RM 16-02超薄自動上鍊表，搭配品牌全新的自製CRMA9機芯，以迷宮般的前衛設計，再創新局。

過往多以酒桶形為主流的RICHARD MILLE表款，旗下的RM 016系列則是以方形輪廓為視覺聚焦。新款的RM 16-02不僅以26.00 x 31.25 x 4.12毫米的長方尺寸為輪廓，最大重點更因為運用上品牌最新的自製機芯：長方型的CRMA9自動上鍊機芯。自16、17世紀的機械工藝以降，機芯95%以上都以圓形為主流，因為先有了教堂、廣場上的大鐘，此後再逐漸縮小為桌上的座鐘、旅行用小型座鐘、配戴在手上的手表，甚至是女士懸掛在身上用以裝飾的項鍊表。

然而CRMA9不僅是一枚長方形的機芯，更選擇突破了過往以大小圓形彼此相連的整體編排，呈現出謎樣狀的迷宮式鏤空設計；機芯的底板是以微噴砂的五級鈦合金構建、強化了整體剛性，其餘零件則加以灰色電漿處理工序，讓機芯呈現出冷峻的科技感；鉑金的自動盤也一改常見的半月形、甚至是外緣式自動盤，改造成宛如小型太空船艦的幾何造型，科技味鮮明；CRMA9的另一特色更在於機芯呈現了60個以上的鏤空區塊，為此RICHARD MILLE將每一個鏤空的切口都經過倒角處理，因此機芯的每一塊橋板都花費上近120分鐘的銑削加上手工工序。