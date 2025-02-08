冰與火的二重奏 RICHARD MILLE推全新RM 16-02超薄表
大自然中的形體多以有機、圓形為主，無論是正方、三角、長方形多屬於人造之物，是人類智慧文明的結晶。頂級運動風格鐘表品牌RICHARD MILLE發表了新款方形的RM 16-02超薄自動上鍊表，搭配品牌全新的自製CRMA9機芯，以迷宮般的前衛設計，再創新局。
過往多以酒桶形為主流的RICHARD MILLE表款，旗下的RM 016系列則是以方形輪廓為視覺聚焦。新款的RM 16-02不僅以26.00 x 31.25 x 4.12毫米的長方尺寸為輪廓，最大重點更因為運用上品牌最新的自製機芯：長方型的CRMA9自動上鍊機芯。自16、17世紀的機械工藝以降，機芯95%以上都以圓形為主流，因為先有了教堂、廣場上的大鐘，此後再逐漸縮小為桌上的座鐘、旅行用小型座鐘、配戴在手上的手表，甚至是女士懸掛在身上用以裝飾的項鍊表。
然而CRMA9不僅是一枚長方形的機芯，更選擇突破了過往以大小圓形彼此相連的整體編排，呈現出謎樣狀的迷宮式鏤空設計；機芯的底板是以微噴砂的五級鈦合金構建、強化了整體剛性，其餘零件則加以灰色電漿處理工序，讓機芯呈現出冷峻的科技感；鉑金的自動盤也一改常見的半月形、甚至是外緣式自動盤，改造成宛如小型太空船艦的幾何造型，科技味鮮明；CRMA9的另一特色更在於機芯呈現了60個以上的鏤空區塊，為此RICHARD MILLE將每一個鏤空的切口都經過倒角處理，因此機芯的每一塊橋板都花費上近120分鐘的銑削加上手工工序。
正因為RM 16-02的機芯如斯耗工、特別，為此RICHARD MILLE並推出了分別以鈦金屬，以及品牌首見的赤陶色（Terracotta）Quartz TPT®石英纖維為表殼的兩種款式。具有輕量化優點的鈦金屬，正因為堅硬的本質，讓微噴砂、緞面修飾和拋光倒角等工序格外費工，而需要經過浸泡、堆疊、加熱、銑削、再度組裝等複雜工序才能成型的 Quartz TPT®石英纖維，本次少見使用了特殊的赤陶色，帶來溫暖、自然原始的聯想，洽巧與CRMA9自動上鍊機芯形成了高度反差。也溫暖、也冷冽，既質樸也前衛，恰似一首冰與火的時間絮語。
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