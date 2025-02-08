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早晚安一次問候！Bottega Veneta Ciao Ciao包慵懶甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
外蓋可翻開或內藏的設計，讓Ciao Ciao包呈現一如義大利的愜意自由。圖／Bottega Veneta提供
外蓋可翻開或內藏的設計，讓Ciao Ciao包呈現一如義大利的愜意自由。圖／Bottega Veneta提供

每一種語言的招呼語總讓人感覺親切，義大利文中的Ciao Ciao更同時代表了早安與晚安的重雙意涵與俏皮語氣。Bottega Veneta以此為名，發表了2025春夏全系列Ciao Ciao包款，甜美、隨性，展現一如義大利女孩、女子與女人的慵懶優雅。

Ciao的義大利文發音接近於「翹」，連續Ciao Ciao則都以四聲的平音連發，像是義大利的陽光、空氣，煥發出雀躍情緒。Bottega Veneta的Ciao Ciao包款則結合品牌兩項特色：Intrecciato編織工藝與金屬繩結，進而打造一條細長可背取、可手提的背帶，包款的內襯分隔亦運用了Intrecciato編織工法，將工藝細節低調藏在內襯。

包款整體輪廓選用了絲滑光面嚴選小牛皮，短版的翻蓋設計可置於包款外側或內收，呈現嚴謹或隨性的不同風格，並帶來咖啡、酒紅、抹茶、玫瑰粉等多種色彩。中形款長寬高約為26 * 34 * 15公分，大型款的尺寸則約32 * 41.5 * 14.5公分，訂價約自18萬6,900元至27萬5,100元。無論你是晨型人還是夜貓族，一顆Ciao Ciao？活力隨身！

可手提、可肩背的Ciao Ciao包，是Bottega Veneta 2025春夏的亮點設計。圖／Bottega Veneta提供
可手提、可肩背的Ciao Ciao包，是Bottega Veneta 2025春夏的亮點設計。圖／Bottega Veneta提供
結合Intrecciato編織工藝與金屬繩結的Ciao Ciao包，並以光滑的小牛皮為材質。圖／Bottega Veneta提供
結合Intrecciato編織工藝與金屬繩結的Ciao Ciao包，並以光滑的小牛皮為材質。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革手提肩背包，18萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革手提肩背包，18萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革大型手提肩背包玫瑰粉色款，27萬5,100元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革大型手提肩背包玫瑰粉色款，27萬5,100元。圖／Bottega Veneta提供

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