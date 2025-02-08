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早晚安一次問候！Bottega Veneta Ciao Ciao包慵懶甜美
每一種語言的招呼語總讓人感覺親切，義大利文中的Ciao Ciao更同時代表了早安與晚安的重雙意涵與俏皮語氣。Bottega Veneta以此為名，發表了2025春夏全系列Ciao Ciao包款，甜美、隨性，展現一如義大利女孩、女子與女人的慵懶優雅。
Ciao的義大利文發音接近於「翹」，連續Ciao Ciao則都以四聲的平音連發，像是義大利的陽光、空氣，煥發出雀躍情緒。Bottega Veneta的Ciao Ciao包款則結合品牌兩項特色：Intrecciato編織工藝與金屬繩結，進而打造一條細長可背取、可手提的背帶，包款的內襯分隔亦運用了Intrecciato編織工法，將工藝細節低調藏在內襯。
包款整體輪廓選用了絲滑光面嚴選小牛皮，短版的翻蓋設計可置於包款外側或內收，呈現嚴謹或隨性的不同風格，並帶來咖啡、酒紅、抹茶、玫瑰粉等多種色彩。中形款長寬高約為26 * 34 * 15公分，大型款的尺寸則約32 * 41.5 * 14.5公分，訂價約自18萬6,900元至27萬5,100元。無論你是晨型人還是夜貓族，一顆Ciao Ciao？活力隨身！
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