早晚安一次問候！Bottega Veneta Ciao Ciao包慵懶甜美

每一種語言的招呼語總讓人感覺親切，義大利文中的Ciao Ciao更同時代表了早安與晚安的重雙意涵與俏皮語氣。Bottega Veneta以此為名，發表了2025春夏全系列Ciao Ciao包款，甜美、隨性，展現一如義大利女孩、女子與女人的慵懶優雅。

Ciao的義大利文發音接近於「翹」，連續Ciao Ciao則都以四聲的平音連發，像是義大利的陽光、空氣，煥發出雀躍情緒。Bottega Veneta的Ciao Ciao包款則結合品牌兩項特色：Intrecciato編織工藝與金屬繩結，進而打造一條細長可背取、可手提的背帶，包款的內襯分隔亦運用了Intrecciato編織工法，將工藝細節低調藏在內襯。