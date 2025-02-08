5公斤重超巨花束！一禮莊園攜六福萬怡推情人節專案

心意與份量兼「巨」的5公斤重情人節花束！這手筆出自六福旅遊集團旗下精品花藝品牌Elite Concept 一禮莊園，即日起推出的情人節限定花束「定情．進口紅玫瑰」售價8,800元，整束以荷蘭波霸紅玫瑰比喻長相廝守的愛情，重達5公斤。

此外，另有多款新鮮花束選擇，每束2,500元起。單筆訂購滿2,500元，可享單一配送地址免運費。

一禮莊園也攜手台北六福萬怡酒店，於2月13日至2月14日推出「最愛．浪漫情人節」住房專案，售價6,899元，可坐擁城市山景的豪華客房，贈送翌日敘日早餐兩客、精選紅酒乙瓶，以及Elite Concept 一禮莊園玫瑰鮮花束乙束，邀請戀人們共度美好的甜蜜輕旅行。

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構，相鄰CITYLINK、唐吉訶德南港店以及環球購物中心，交通便利。除可感受如藝廊般的飯店空間，還可至周圍南港各登山步道散步，欣賞山色之餘享受都市中的寧靜，或是免費使用房客專屬自行車租借服務，鐵馬遊台北。

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