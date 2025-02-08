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最有紀念性的百周年象徵！FENDI Crest徽章超級經典
隨著FENDI在2025年迎來品牌創立百周年的紀念，FENDI於2025春夏男裝系列中，特別透過FENDI Crest徽章彰顯品牌傳統設計元素，在服裝與包款上，以此象徵FENDI俱樂部的理念，以家庭價值和義大利工藝為核心。
馬德拉斯格紋西服和讓人想到經典Selleria縫線斷斷續續的細條紋線，FENDI Crest紋章盾牌盡情襯托出FENDI俱樂部的獨特特徵。FENDI Crest徽章共分為分為四個部分，每個部分都代表著FENDI故事的一個片段：首先是Pequin條紋LOGO圖案和FF LOGO圖案，這些都是品牌的經典符號；再來是Giano Bifronte，即羅馬的開始與結束之神Janus；最後則是FENDI 松鼠，是品牌創創辦人Adele Casagrande Fendi的丈夫Edoardo Fendi送給她的一幅畫，他說Adele總是 「像松鼠一樣忙碌」。
FENDI Crest徽章繡在條紋Polo衫與雙排扣西裝外套上，或以貼片的形式繡在羊絨編織針織衫上，也可以變成幾何圖案繡在真絲或棉質襯衫上。從時裝到配飾，紋章盾牌出現在棒球帽和軍團風格的領帶上。除了本季全新的黃色和淺灰藍色Peekaboo Soft Small小號包也換上了這個徽章圖騰作為裝飾，這次也特別推出的一款深綠色Pequin條紋圖案的帆布購物袋，中間繡有大大的彩色FENDI Crest徽章貼片。
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