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最有紀念性的百周年象徵！FENDI Crest徽章超級經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Crest徽章圖騰Peekaboo Soft Small，18萬元。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章圖騰Peekaboo Soft Small，18萬元。圖／FENDI提供

隨著FENDI在2025年迎來品牌創立百周年的紀念，FENDI於2025春夏男裝系列中，特別透過FENDI Crest徽章彰顯品牌傳統設計元素，在服裝與包款上，以此象徵FENDI俱樂部的理念，以家庭價值和義大利工藝為核心。

馬德拉斯格紋西服和讓人想到經典Selleria縫線斷斷續續的細條紋線，FENDI Crest紋章盾牌盡情襯托出FENDI俱樂部的獨特特徵。FENDI Crest徽章共分為分為四個部分，每個部分都代表著FENDI故事的一個片段：首先是Pequin條紋LOGO圖案和FF LOGO圖案，這些都是品牌的經典符號；再來是Giano Bifronte，即羅馬的開始與結束之神Janus；最後則是FENDI 松鼠，是品牌創創辦人Adele Casagrande Fendi的丈夫Edoardo Fendi送給她的一幅畫，他說Adele總是 「像松鼠一樣忙碌」。

FENDI Crest徽章繡在條紋Polo衫與雙排扣西裝外套上，或以貼片的形式繡在羊絨編織針織衫上，也可以變成幾何圖案繡在真絲或棉質襯衫上。從時裝到配飾，紋章盾牌出現在棒球帽和軍團風格的領帶上。除了本季全新的黃色和淺灰藍色Peekaboo Soft Small小號包也換上了這個徽章圖騰作為裝飾，這次也特別推出的一款深綠色Pequin條紋圖案的帆布購物袋，中間繡有大大的彩色FENDI Crest徽章貼片。

FENDI Crest徽章彰顯品牌傳統設計元素。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章彰顯品牌傳統設計元素。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章圖騰Peekaboo Soft Small，18萬元。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章圖騰Peekaboo Soft Small，18萬元。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章彰顯品牌傳統設計元素。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章彰顯品牌傳統設計元素。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章象徵FENDI俱樂部的理念，以家庭價值和義大利工藝為核心。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章象徵FENDI俱樂部的理念，以家庭價值和義大利工藝為核心。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章圖騰購物包，89,400元。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章圖騰購物包，89,400元。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章圖騰Peekaboo Soft Small，18萬元。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章圖騰Peekaboo Soft Small，18萬元。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章象徵FENDI俱樂部的理念，以家庭價值和義大利工藝為核心。圖／FENDI提供
FENDI Crest徽章象徵FENDI俱樂部的理念，以家庭價值和義大利工藝為核心。圖／FENDI提供
FENDI 2025春夏男裝系列推出FENDI Crest徽章。圖／FENDI提供
FENDI 2025春夏男裝系列推出FENDI Crest徽章。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 羅馬

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