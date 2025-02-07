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「吉伊卡哇、DINOTAENG」7-ELEVEN快閃購！「透明傘、雲朵包、趴姿抱枕娃娃」必收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將於2月12日上午11點起推出全新「吉伊卡哇系列」快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於2月12日上午11點起推出全新「吉伊卡哇系列」快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供

超夯的「吉伊卡哇」再度現身7-ELEVEN！2月12日上午11點起7-ELEVEN推出全新「吉伊卡哇系列」快閃購活動，新增小桃鼠、栗子饅頭、風獅爺，超級聯「萌」6位可愛小傢伙、開發30款可愛兼具實用的生活周邊，讓粉絲集好集滿。同步登場的還有韓國知名文創設計師筆下、簡約可愛風格的「DINOTAENG系列」快閃購、集點活動。

7-ELEVEN繼去年10月與日本超火紅動漫「吉伊卡哇」合作，以3大人氣角色：吉伊卡哇、小八貓、兔兔，開發逾30款超萌周邊、一開賣即秒殺。今年6大經典角色全員到齊，超過30款可愛小物限量開賣，人氣推薦TOP10商品包含養娃必買的「16公分小腳娃娃」、「11公分絨毛吊飾」；居家甜甜入夢必備的「趴姿抱枕絨毛娃娃」，可搭配「床包枕套組」、「雙人羊毛被」包套購買；少女人手一包的「雲朵包」開發粉色、藍色、黃色3款人氣角色專屬色選擇；還有為新年營造溫馨可愛的宜居環境必推坑的「棉花糖室內拖」、「軟式吸水地墊」、「擦手巾」、「長門簾」。全系列周邊快閃購價最低139元起，限量售完為止。

此外，2月12日上午11點起至2月23日7-ELEVEN另推出「DINOTAENG系列」快閃購活動、2月24日下午3點起集點加價購開跑。擁有療癒笑容的QUOKKA帶著好朋友BOBO、HATTY、FATTY，深入居家布置、廚房料理、辦公文具、外出通勤等日常生活情境，開發20款限量周邊商品，居家布置推薦「QUOKKA抱枕毯」，是抱枕、玩偶也是小蓋毯，一物多用；輕鬆收納家中小物、服飾的「摺疊收納籃」，使用空窗期可以摺疊收起、不占空間；廚房料理好幫手精選「造型圍裙手套組」、「陶瓷便當盒」；打造滿滿辦公儀式感的「絨毛造型筆（隨機款式）」、「抽拉貼紙盒」；還有外出通勤的可愛陪伴「造型刺繡票卡套」、「輕量摺疊傘」等。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN將自2月12日上午11點起推出「DINOTAENG系列」快閃購活動，集結20款限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自2月12日上午11點起推出「DINOTAENG系列」快閃購活動，集結20款限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自2月12日上午11點起至2月23日推出「DINOTAENG系列」快閃購活動、2月24日下午3點起至4月1日集點加價購開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自2月12日上午11點起至2月23日推出「DINOTAENG系列」快閃購活動、2月24日下午3點起至4月1日集點加價購開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「透明傘」快閃購價269元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「透明傘」快閃購價269元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，推出多款限量寢飾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，推出多款限量寢飾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「小腳娃娃」共6款，每款快閃購價499元，限量售完為止；「絨毛吊飾」共6款，每款快閃購價399元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「小腳娃娃」共6款，每款快閃購價499元，限量售完為止；「絨毛吊飾」共6款，每款快閃購價399元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自2月12日上午11點起推出「DINOTAENG系列」快閃購活動，「DINOTAENG絨毛造型筆」共有7款、隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自2月12日上午11點起推出「DINOTAENG系列」快閃購活動，「DINOTAENG絨毛造型筆」共有7款、隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「趴姿抱枕絨毛娃娃」共3款，每款快閃購價799元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「趴姿抱枕絨毛娃娃」共3款，每款快閃購價799元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「雲朵包」共3款，每款快閃購價599元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「雲朵包」共3款，每款快閃購價599元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「長門簾」共2款，每款快閃購價299元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動2月12日上午11點起至4月1日開跑，「長門簾」共2款，每款快閃購價299元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供

吉伊卡哇 快閃 絨毛娃娃

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