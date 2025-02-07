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愛在即時！RADO、Bell & Ross、ORIS推情人節推薦表款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
ORIS ProPilot X Kermit限量表，15萬6,000元。圖／ORIS提供
ORIS ProPilot X Kermit限量表，15萬6,000元。圖／ORIS提供

情人節將至，一只手表不僅是日常生活的工具、品味的象徵，更可以是情人間甜美時光的見證，包含雷達（RADO）、寶珀（Blancpain）、ORIS與Bell & Ross等多個品牌都發表了情人節推薦表款或特殊話題，為戀人們添增美妙回憶。

誰說情人節、手表一定要正經八百？ORIS的ProPilot系列Kermit與Miss Piggy聯名表，從經典的動漫IP得到靈感，討喜的綠色與粉紅色，將成為非典型的大人味表款，見證情侶間的童心未泯，尤其表款都使用了專業機械機芯，同時細節裡藏有經典的Krmit蛙與Miss Piggy豬小姐，風趣幽默。

雷達（RADO）的True Square限量表不僅使用了黑白陶瓷表殼、表帶，並有兩種截然不同的黑白配色，宛如黑白分明的鋼琴琴鍵、也像是戀人間的互補，鏤空的機械機芯則像是戀人間的通透、信任，無話不談。

寶珀（Blancpain）的Ladybird Colors情人節限量表則是高單價的閃耀之選，34.9毫米的18K白金表款使用了珍珠母貝面盤、變形的羅馬數字彩漆時標，以及精密複雜的1153L型自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞打磨修飾與精湛的瑞士工藝，全球限量14只。

最後Bell & Ross雖然並未特別推出情人節推薦或限量表款，但是與巴黎的文華東方酒店合作，與甜點名廚Julien Dugourd一同發表了「Be My Valentine by Bell & Ross」特別企劃，打造了以表款BR-01 Cyber Skull Bronze、以及BR-01 Cyber Sapphire兩只表款為靈感的特製甜點，可在現場預約或網路預訂，僅在即日起至2025年3月2日供應，也帶人重新溫習了兩只具有特殊幾何輪廓、結合骷髏造型的特殊手表機芯，像是無形間提點了戀人們：愛要及時、把握當下。

Bell & Ross與巴黎文華東方酒店合作，推出以表款為靈感的限定情人節甜點。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross與巴黎文華東方酒店合作，推出以表款為靈感的限定情人節甜點。圖／Bell & Ross提供
Blancpain 2025情人節限量Ladybird Colors腕表，全球限量14只，價格店洽。圖／Blancpain提供
Blancpain 2025情人節限量Ladybird Colors腕表，全球限量14只，價格店洽。圖／Blancpain提供
ORIS ProPilot X Miss Piggy腕表，價格店洽。圖／ORIS提供
ORIS ProPilot X Miss Piggy腕表，價格店洽。圖／ORIS提供
甜點名廚Julien Dugourd不僅是Bell & Ross品牌好友，更是巴黎文華東方酒店的甜點「擔當」，常受到王室青睞。圖／Bell & Ross提供
甜點名廚Julien Dugourd不僅是Bell & Ross品牌好友，更是巴黎文華東方酒店的甜點「擔當」，常受到王室青睞。圖／Bell & Ross提供
RADO雷達表True Square真我方形系列限量表，兩只皆為10萬3,100元。圖／RADO提供
RADO雷達表True Square真我方形系列限量表，兩只皆為10萬3,100元。圖／RADO提供
RADO True Square真我方形系列限量表，10萬3,100元。圖／RADO提供
RADO True Square真我方形系列限量表，10萬3,100元。圖／RADO提供

情人節 甜點

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