愛在即時！RADO、Bell & Ross、ORIS推情人節推薦表款

情人節將至，一只手表不僅是日常生活的工具、品味的象徵，更可以是情人間甜美時光的見證，包含雷達（RADO）、寶珀（Blancpain）、ORIS與Bell & Ross等多個品牌都發表了情人節推薦表款或特殊話題，為戀人們添增美妙回憶。

誰說情人節、手表一定要正經八百？ORIS的ProPilot系列Kermit與Miss Piggy聯名表，從經典的動漫IP得到靈感，討喜的綠色與粉紅色，將成為非典型的大人味表款，見證情侶間的童心未泯，尤其表款都使用了專業機械機芯，同時細節裡藏有經典的Krmit蛙與Miss Piggy豬小姐，風趣幽默。

雷達（RADO）的True Square限量表不僅使用了黑白陶瓷表殼、表帶，並有兩種截然不同的黑白配色，宛如黑白分明的鋼琴琴鍵、也像是戀人間的互補，鏤空的機械機芯則像是戀人間的通透、信任，無話不談。

寶珀（Blancpain）的Ladybird Colors情人節限量表則是高單價的閃耀之選，34.9毫米的18K白金表款使用了珍珠母貝面盤、變形的羅馬數字彩漆時標，以及精密複雜的1153L型自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞打磨修飾與精湛的瑞士工藝，全球限量14只。