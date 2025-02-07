送和牛頰、抽2千元商品卡！王品旗下餐廳 情人禮大放送

情人節吃大餐，王品集團旗下餐廳各有新意，為情意加溫、還可小省荷包。

「阪前 鉄板焼」以鐵板燒技法為核心，結合日本A5黑毛和牛、龍蝦二吃、南非活鮑魚及北海道干貝等時令旬鮮，滿足老饕味蕾和視覺饗宴。即日起到2/28，內用消費滿2客套餐，出示社群貼文畫面或評論打卡，每客款待松露清酒和牛頰一份。

網友票選第一精品麻辣鍋「青花驕」，即日起到3/16推出椒心戀雙人套餐，售價1,999元，可任選青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋等鍋底4選1、特選板腱牛、帶皮豬五花等多款人氣肉品擇2，還有鮮蝦滑、多肉排骨酥、老油條等多樣副食選擇。套餐另附義大利波特嘉果溢粉紅氣泡葡萄酒、玫瑰造型檸檬塔，浪漫氛圍滿分。2/28前加入「青花驕」LINE官方帳號，還可獲得千元吃鍋金、再抽雙人青花宴套餐券。

「聚」即日起到3/14，推出雙人海陸瀑布應援情人節，套餐售價1,498元起，內含帶殼鮮蠔、草蝦、鮮蝦、魚片、蛤蠣、魷魚等特選海鮮，任選雪花牛、雪花豬1種肉品，凡消費新品瀑布聚，湯頭則免費升級為起司牛奶湯或激辛麻辣湯。活動期間和此套餐拍照放閃，上傳至FB指定貼文，還有機會獲得總價值2,000元商品卡。