招財必看！10大最夯招財小物 「它」比招財貓更吸財？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「招財小物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大招財小物。

新的一年來臨，想讓財運亨通、生活富足的人想必不在少數！無論是傳統文化中的吉祥物，還是充滿設計感的創意招財小物，不僅能為居家或辦公空間增添特色，更承載了對事業成功、財運滾滾的美好期盼。不過，市面上招財小物令人眼花撩亂，究竟哪些才是網友心目中帶來好運的最佳選擇呢？

「聚寶盆」擺錢母、水晶財源滾滾 玄關放「招財貓」富貴一「招」就來

▲ 網友熱議TOP10招財小物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「招財小物」相關話題的討論，可以發現「聚寶盆」最受熱議。凹形縮口的聚寶盆，據信擁有招財聚氣、興旺家宅風水的效果。便有命理老師分享，可以將聚寶盆「擺放在收銀台或保險櫃的上下、左右」或家中「財位」，同時避免放在横梁下或對著廁所，便能夠生氣聚財。

此外，聚寶盆也被認為有「複製金銀財寶」的功用，因此內部放置的物品也十分重要，如廟中求來的「錢母」、能量強的「水晶」、象徵財富與吉祥的「元寶」都是常見可放入其中的吉祥物品；也有網友提到若將聚寶盆「放在貔貅的前面」，便夠擴大貔貅的招財功能，達到「一加一大於二」的功效，引來不少家中擺有聚寶盆的網友認同「操盤都無往不利」、「我試過，真的有效」。

而源自於日本的「招財貓」則以可愛外型及能夠招來好運與錢財的寓意廣受網友喜愛，無論是放在玄關、桌面或店裡，都被認為「像是帶著滿滿的好運和療癒感」。其經典款通常以陶瓷製作並漆成白色，不過近年也衍生出各種顏色、尺寸與穿戴配飾的招財貓，不僅對應不同祈願目的，也能根據自己的喜好、居家風格來挑選合適的款式。

而招財貓「舉哪一隻手」的涵義也有所區別，「左手舉起來幫你招人緣、招客人，右手則專門招財運、好福氣」；不同顏色的招財貓也有各自的象徵意義，從白色的「開運招福」、金色「業務繁榮財富成功」到黑、紅、藍色等，皆各具特色。不過也有網友提醒，招財貓除了要盡量放在靠近門口、視線良好的高處，還要避免面朝廁所或放在收銀機上，才能讓財運一「招」就來！

此外，春節期間許多民眾也會到廟裡求取發放給信徒的小額現金「錢母」，相信將經過神明加持的錢母，放在家中「財位」、貼在生財工具上，或存放入聚寶盆中，便能夠「以錢養錢」，獲得更多財富。

其他如「貔貅」、「虎爺」、「達摩」等吉祥擺件，也十分受到網友歡迎，直呼「貔貅在手，發財順手」、「沒辦法抵抗招財或達摩元素」，可以根據自己的需求與喜好，選擇合適的招財小物。

你也有隨身攜帶或在家中擺放招財小物的習慣嗎？在新的一年，不妨挑選一件與自己有緣的小物為生活增添正能量、注入滿滿的信心與期待，祝福各位都能迎來財富與幸福兼具的一年！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「招財小物」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/08~2025/01/08，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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