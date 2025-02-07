大S流感病逝...台中公費疫苗打完 高端疫苗排隊搶

藝人大S流感病逝日本消息本月3日傳出後，國內公費流感疫苗打氣暴增，台中公費流感疫苗全數打完；高端今釋出僅存300劑流感疫苗，供自費施打再以每劑1000元捐出，吸引年輕族排隊搶打，還有人說「衝高端來的」。

衛生局統計，大S流感病逝消息本月3日傳出後，台中市公費流感疫苗還有3.8萬劑，到昨天下午1時，僅剩約5000劑，為民眾先前至台中市預約平台預約，提醒已預約民眾盡速接種。

全國4家公費疫苗廠，僅高端未推出自費疫苗。高端表示，眼見國內流感疫苗需求大增，高端疫苗將現有僅存300劑流感疫苗將釋出，提供民眾自費施打，凡是民眾至指定診所自費施打高端流感疫苗（每劑費用1000元，含掛號費），高端疫苗將以每劑1000元捐贈給社福單位。

台中施勝桓小兒科診所今天下午3時，提供200劑高端自費疫苗，還沒開打，門口已大排長龍。黃女說，會選擇高端，是因為沒副作用，之前高端沒有自費，現在推出愛心疫苗，高端疫苗較無副作用，打起來比較安心，所以是專程來打。

蔡姓男子說，他本來就認同高端，之前新冠疫苗3劑都是高端，本來就想打高端，看到高端推出流感愛心疫苗，就專程過來打。