全聯攜手名店「法朋烘焙甜點坊」推多款草莓甜點搶市

浪漫春天不可錯過的粉嫩草莓季，超市龍頭全聯與甜點界香奈兒「法朋烘焙甜點坊」聯名，2月7日至3月6日推出五款草莓新品，預計帶動檔期業績年增一成。全聯進一步盤點全聯去年草莓季We Sweet熱銷前5名為草莓鮮果布蕾、草莓卡士達蛋糕、草莓重乳酪、草莓雙層起司蛋糕、草莓奶蓋蛋糕，顯示蛋糕類、起司風味甜點受消費者青睞。

全聯本次以台灣新鮮草莓為原料製成的日式風味草莓甜點，新品「草莓可麗餅」，不到百元就能嘗鮮，另有三款經典甜點「草莓卡士達蛋糕」、「草莓鮮果布蕾盒」和「草莓大福」，其中草莓卡士達蛋糕和草莓鮮果布蕾盒，上層皆點綴滿滿新鮮草莓，甜蜜魅力席捲大眾，另外預計2月21日上市新品「草莓雲朵舒芙蕾」，讓人百吃不膩，五款草莓甜點大潤發同步販售。

新品顏值與口味擔當的「草莓可麗餅」，蛋香十足的餅皮包入戚風蛋糕與卡士達醬，點綴酸甜草莓，風味宛如現做，教人欲罷不能，售價79元；預計2月21上市的新品「草莓雲朵舒芙蕾」包入酸甜草莓醬，入口如雲朵般柔軟質地，甜度和諧，售價109元；上層鋪滿新鮮草莓的「草莓鮮果布蕾盒」微酸莓果醬搭配化口性好的鮮奶油，底層為醇香布丁，三者呈現完美黃金比例，售價169元；「草莓卡士達蛋糕」新鮮草莓融合鬆軟戚風蛋糕，搭配香濃滑順卡士達醬，收服大人、小孩，售價169元；包入一整顆新鮮草莓的「草莓大福」與綿密細緻紅豆泥，日式經典和菓子攻陷甜點胃。

大潤發一口氣獻上以台灣草莓為原料製成的七款草莓烘焙新品，甜點「草莓布雷塔」、「草莓生乳捲」、「鮮莓冰心堡」、「鮮莓布丁」與麵包類「美莓乳酪丹麥」、「妹莓捲」、「有莓有菠蘿」，2月7日~2月20日享嘗鮮優惠價，推薦「有莓有菠蘿」酸甜草莓與香脆菠蘿皮相遇，滋味可口，嘗鮮價42元、「美莓乳酪丹麥」丹麥麵包夾滿草莓乳酪，一口咬下幸福滿滿，嘗鮮價42元；甜點「鮮莓冰心堡」香軟麵包擠入爽口草莓餡，表面裝飾新鮮台灣草莓，嘗鮮價58元，大大滿足草莓控。

此外，全聯與大潤發皆有新鮮草莓優惠品項等你來品嘗，全聯「大湖美姬草莓」、「莓果戀曲」、「mini草莓」、「莓好時光」等心型盒裝草莓，單盒239元~269元，加碼優惠2月7日~2月20日購買指定商品單筆任2件現折10元，情人節推出期間限定八款心型盒裝水果，「珍愛蜜棗」、「棗到幸福」和「玉見女心」以及新開發出的心型盒裝「智利紅櫻桃」、「秘魯藍莓」，讓情人們一起「勾住幸福紅」。大潤發則有「台灣大湖一號草莓」、「台灣大湖二號草莓」，2月7日~2月20日單盒169~279元(註：草莓易受氣候影響，供貨依門市現場為主)，戀愛酸甜滋味，適合為情人節超前部屬。