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Delvaux、Acne Studio 迷你小包隨身「袋」輕快有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Acne Studios Camero包款，價格店洽。圖／Acne Studio提供
Acne Studios Camero包款，價格店洽。圖／Acne Studio提供

小尺寸的事物總是迷人，從寵物、衣物到配件，因為輕巧迷你所以討喜。近日包含Delvaux、Acne Studios、Montblanc多個精品品牌都推出小尺寸包款，訴諸輕快粉色、幾何輪廓或是機能實用，創造生活中的多變造型樂趣。

看似澎鬆實則一沾即化（入）口的棉花糖是最甜蜜又最夢幻的甜品之一，比利時王家愛用品牌Delvaux的Tempête To Go、Lingot與Caprice包款這回都換上了甜美且0熱量的棉花糖紫色，其中Lingot Small包款具有具有品牌經典的D字母金屬裝飾、Tempête To Go則有著俐落方正輪廓，成為高單價品牌Delavaux中的相對入門之選。

Acne Studios全新的Camero包款則帶著別出心裁的幾何趣味，這只2025春夏全新設計靈感源自復古相機包，同時品牌創意總監、品牌共同創辦人Jonny Johansson早年工作時的確常有一款包包專門用以收納大型拍立得相機與鏡頭。整體Camero包款像是一個運動包款但被擠壓後的變形，但因此呈現了奇特的視覺辨識度；包款將分為Party、Camera兩種尺寸，其中Party款為較迷你尺寸，並有亮面黑、栗棕色、蘑菇米色與粉色四種顏色，手提或肩背，造型由人。

帶著如紅酒般微醺聯想的「黑醋栗」色則是萬寶龍（Montblanc）的Extreme 3.0系列的全新色彩，並邀請了奧運金牌王齊麟與未婚妻陳詩媛拍攝浪漫街頭視覺，兩人以丹寧造型打扮成學院風造型並於街頭現身，活力十足。

全系列Extreme 3.0系列包含了薄型公文包、後背包、中型背包、單肩包、單肩包、多樣化的小皮件，其中後背包並加入了M Lock 4810搭扣，輕鬆融合運動風與時尚造型，公文包則具有提把與肩帶、滿足商務人士的體面與機能需求。該系列全數訂價約自8,400元至61,000元不等，可洽全台萬寶龍專賣店詢問。

「黑醋栗」色是萬寶龍（Montblanc）的Extreme 3.0系列全新色彩，男女皆宜、造型多變。圖／Montblanc提供
「黑醋栗」色是萬寶龍（Montblanc）的Extreme 3.0系列全新色彩，男女皆宜、造型多變。圖／Montblanc提供
Delvaux Lingot Small棉花糖紫色款，15萬1,300元。圖／Delvaux提供
Delvaux Lingot Small棉花糖紫色款，15萬1,300元。圖／Delvaux提供
Delavaux新款Tempête To Go包具有甜美的棉花糖紫色，美味、夢幻、0熱量。圖／Delvaux提供
Delavaux新款Tempête To Go包具有甜美的棉花糖紫色，美味、夢幻、0熱量。圖／Delvaux提供
Acne Studios Camero包款，價格店洽。圖／Acne Studio提供
Acne Studios Camero包款，價格店洽。圖／Acne Studio提供
萬寶龍 Extreme 3.0系列手提文件包，22,900元。圖／Montblanc提供
萬寶龍 Extreme 3.0系列手提文件包，22,900元。圖／Montblanc提供
俐落的萬寶龍Extreme 3.0肩背包除了具備雙層拉鏈，並附內袋與信用卡隔層，收納機能豐富。圖／Montblanc提供
俐落的萬寶龍Extreme 3.0肩背包除了具備雙層拉鏈，並附內袋與信用卡隔層，收納機能豐富。圖／Montblanc提供

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