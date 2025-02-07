Delvaux、Acne Studio 迷你小包隨身「袋」輕快有型

小尺寸的事物總是迷人，從寵物、衣物到配件，因為輕巧迷你所以討喜。近日包含Delvaux、Acne Studios、Montblanc多個精品品牌都推出小尺寸包款，訴諸輕快粉色、幾何輪廓或是機能實用，創造生活中的多變造型樂趣。

看似澎鬆實則一沾即化（入）口的棉花糖是最甜蜜又最夢幻的甜品之一，比利時王家愛用品牌Delvaux的Tempête To Go、Lingot與Caprice包款這回都換上了甜美且0熱量的棉花糖紫色，其中Lingot Small包款具有具有品牌經典的D字母金屬裝飾、Tempête To Go則有著俐落方正輪廓，成為高單價品牌Delavaux中的相對入門之選。

Acne Studios全新的Camero包款則帶著別出心裁的幾何趣味，這只2025春夏全新設計靈感源自復古相機包，同時品牌創意總監、品牌共同創辦人Jonny Johansson早年工作時的確常有一款包包專門用以收納大型拍立得相機與鏡頭。整體Camero包款像是一個運動包款但被擠壓後的變形，但因此呈現了奇特的視覺辨識度；包款將分為Party、Camera兩種尺寸，其中Party款為較迷你尺寸，並有亮面黑、栗棕色、蘑菇米色與粉色四種顏色，手提或肩背，造型由人。

帶著如紅酒般微醺聯想的「黑醋栗」色則是萬寶龍（Montblanc）的Extreme 3.0系列的全新色彩，並邀請了奧運金牌王齊麟與未婚妻陳詩媛拍攝浪漫街頭視覺，兩人以丹寧造型打扮成學院風造型並於街頭現身，活力十足。