王品集團阪前和牛鐵板燒 推情人節專案吸客

情人節吃大餐，越吃越甜蜜，王品集團「阪前和牛鐵板燒」即日起到2月28日，內用消費2客套餐，出示活動文案、社群圖片，每客款待松露清酒和牛頰一份。

「聚 日式鍋物」推出蠔心動雙人海陸瀑布聚，即日起到3月14日，凡消費蠔心動雙人海陸瀑布聚，拍照上傳至FB指定貼文，就有機會獲得2000元商品卡。即日起到3月16日，「青花驕」推出椒心戀雙人套餐，售價1,999元，套餐精心挑選粉紅氣泡葡萄酒、玫瑰造型檸檬塔，讓情人們都可以浪漫過節。

快展現戀愛求生欲，用頂級美食餵飽另一半，「阪前和牛鐵板燒」以鐵板燒技法為核心，結合日本A5黑毛和牛、龍蝦二吃、南非活鮑魚及北海道干貝等時令旬鮮，滿足老饕味蕾和視覺饗宴。為慶祝情人節推出奢華款待，即日起到2月28日，內用消費滿2客套餐，出示社群貼文畫面或評論打卡，每客款待松露清酒和牛頰一份，讓情侶們共享美食與甜蜜時光。

網友票選第一精品麻辣鍋「青花驕」，即日起到3月16日，特別規劃椒心戀雙人套餐，售價1,999元，可任選青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋等鍋底4選1、特選板腱牛、帶皮豬五花等多款人氣肉品擇2，還有鮮蝦滑、多肉排骨酥、老油條等多樣副食選擇。套餐另附義大利波特嘉果溢粉紅氣泡葡萄酒、玫瑰造型檸檬塔，浪漫氛圍拉到最滿，絕對能收服女友、太太的心。2月28日前加入「青花驕」LINE 官方帳號，還可獲得千元吃鍋金、再抽雙人青花宴套餐券，讓戀愛幸福感翻倍。