台南遠東香格里拉 推三大情人節饗宴

一年一度的情人節即將到來，台南遠東香格里拉特別規劃三大浪漫饗宴，無論嚮往高空美景、精緻西式料理，或是豐盛的自助饗宴，都能在這裡與摯愛共享甜蜜時光。

「醉月樓」（38樓）以其典雅的氛圍與城市燦爛燈海夜景而聞名。今年情人節「星空情人夜雙人套餐」，特別安排窗邊雅座，讓浪漫氛圍更加濃厚。菜單以細膩的中西融合料理，為情侶們打造浪漫的星空夜宴。

開胃菜、湯品與熱前菜的經典搭配為整體晚宴奠定基調。主菜選用士頓龍蝦佐白蘭地烤雞，將龍蝦的鮮甜與白蘭地的香氣結合，帶來層次豐富的味覺享受，烤雞則以細膩手法呈現濃郁多汁的口感。搭配東方美人茶與一瓶氣泡酒Zonin Prosecco義大利氣泡酒，增添清雅與輕盈的節日氣息。

對於喜愛現代風格的情侶，「THE MEZZ 牛排龍蝦館」（2樓）以其極具品味的設計與經典西式料理提供絕佳選擇。今年情人節推出的「愛戀風味雙人套餐」，從開胃菜、湯品到熱前菜，每一道菜品皆細膩呈現，為情人節晚宴增添浪漫氣息。

主菜提供多樣選擇，包括炙火波士頓龍蝦，肉質鮮甜且彈牙；澳洲M7和牛肋眼，油花分布細緻，入口即化；以及經典的伊比利戰斧豬排，肉香濃郁且層次豐富，滿足挑剔味蕾。最後以開心果與巧克力甜點畫下幸福句點，並搭配多達11款冷熱飲品供選擇，為戀人們留下美好記憶。

如果您與摯愛喜愛豐盛多樣的美食，「遠東Café 自助餐廳」（10樓）將是絕佳選擇。凡於2月14日當日晚餐時段用餐，即可獲贈歐舒丹旅行輕便沐浴四件套乙組，獨家香氛為這場浪漫夜晚增添專屬甜蜜回憶。此外，餐廳特別準備敲鑼上菜—龍蝦燉飯，以鮮美海味帶來極致饗宴，讓情侶們共享浪漫且奢華的味覺體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康