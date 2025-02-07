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長榮航空春季線上旅展開跑限時15天 來回機票4802元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空即日起至2月21日，官網購買2025年11月30日前從台灣地區出發的指定航線，享有優惠價。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至2月21日，官網購買2025年11月30日前從台灣地區出發的指定航線，享有優惠價。圖／長榮航空提供

「2025長榮航空春季線上旅展」開跑，長榮航空表示，即日起至2月21日，於官網購買今年11月30日前從台灣地區出發的指定航線，享有優惠價；桃園-胡志明市來回未稅價最低4802元起、桃園-大阪來回未稅價1萬1058元起、桃園-東京成田來回未稅價1萬1796元起。

長榮航空春季線上旅展推出桃園-胡志明市來回未稅價最低只要4802元起、桃園-新加坡來回未稅價6024元起、桃園-大阪來回未稅價1萬1058元起、桃園-東京成田來回未稅價1萬1796元起；美、澳航線部分，桃園-布里斯本來回未稅價1萬7024元起、桃園-西雅圖來回含稅價2萬7565元起，3月8日至7月27日也將於BR024、BR023桃園往返西雅圖航班上提供豪華經濟艙的飛航服務。

長榮航空說，今年起也針對歐洲深度旅遊準備歐洲6國，共9個城市的延伸航點優惠票價，共有柏林、法蘭克福、杜賽道夫、蘇黎世、馬德里、巴塞隆納、哥本哈根、布魯塞爾與華沙等。此外，會員凡是於2月12日至3月31日期間於EVA Mileage Hotel訂房，符合活動資格即額外贈送25%的獎勵哩程。

長榮航空也說，此次與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」團體行程，「魅力歐洲」首推法比荷10日9萬9900元起、英法「好事成雙」10日13萬4900元起、西班牙11天10萬7900元起；「美加雙城」美國西雅圖、加拿大洛磯山脈暢遊10日9萬6900元起。

桃園 西雅圖 長榮

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