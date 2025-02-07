好市多原裝進口日本零食大熱賣 這幾款原汁原味賣爆

日系零食一直很受國人喜愛，尤其是日本原裝進口原汁原味的品項，好市多近期的日本原裝進口零食明顯成為熱銷商品，網路上掀起一陣排行榜熱議，包括來自日本高知縣的野村煎豆美樂園餅、山形縣的船六什錦豆以及網友遊日本必買的帆立貝糖都是讓人欲罷不能的日系零食。對消費者而言，沒錢去日本玩，到好市多買原裝進口的日本零食解饞又解悶，很划算。

老牌零食野村煎豆美樂園餅，從昭和30年（1955年）開始販售，口感香酥清脆，散發美味豆香，簡單的鹽味調味，原汁原味又讓人一口接一口，小包裝設計很受網友喜愛，不但方便攜帶，無論是分享或獨享，都能感受超過50年的傳統好味道。

日本美味零食排行榜中，排名不斷上升的還有來自日本山形縣的船六什錦豆，在好市多上架銷售後，一直都是熱銷的商品，這款涮嘴零食在網路上口碑佳，由豆子、米果和海鮮等食材製成的什錦豆，搭配獨特調味，鹹香口感豐富多層次，適合當作零嘴、下酒菜或泡茶點心，日式風格的獨立包裝每袋30入。

另外，早就被網友列為日本旅遊必買的帆立貝糖，現在也原汁原味地出現在好市多的貨架上，選用日本新鮮大顆的帆立貝，搭配濃郁的香濃起司，保有原來的鮮甜及Ｑ彈嚼勁，而貼心的獨立真空包裝設計讓享用時不沾手，且攜帶方便，未來的必買零食再加一。