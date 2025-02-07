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連假出國行程詢問度大增4成 旅遊電商推賞櫻機票優惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
KKday推出鎮海櫻花節一日遊專屬團，可以選擇從首爾或是釜山出發，售價1520元起。圖／KKday提供
KKday推出鎮海櫻花節一日遊專屬團，可以選擇從首爾或是釜山出發，售價1520元起。圖／KKday提供

春節假期結束，緊接著228及清明連假將至，出國旅遊需求明顯升溫，旅遊電商平台KKday統計，近1個月連假期間的機票與行程詢問度大幅成長4成，其中賞櫻更成為熱搜關鍵字，帶動商品銷售熱絡。看好這波連假旅遊熱潮，KKday推出3至4月賞櫻機票優惠，包括韓國4至6日來回機票6999元起、東京5日來回機票1萬0900元起。

KKday表示，韓國最適合欣賞櫻花的時節在3月底至4月初，從濟州島一路往北盛開，首爾、釜山、慶州、大邱都有著名的賞櫻景點，日本關東近郊也有許多賞櫻勝地，都是民眾熱搜商品。

KKday表示，日韓賞櫻旺季到來，針對北中南部出發的旅客推出熱門賞櫻目的地東京、大阪、首爾等地機票優惠，包含高雄及台中出發首爾4至6日來回機票6999元起、桃園及松山出發首爾4至6日來回機票7900元起，以及名古5日來回機票9888元起、東京5日來回機票1萬0900元起，還可加購東京迪士尼樂園門票或是富士山一日遊行程。

另外，KKday同步販售賞櫻遊輪，推薦歌詩達郵輪莎倫娜號，暢遊沖繩、石垣島、宮古島自由行4日，每人1萬0175元起，出發日包含清明連假；還有日韓暢遊6日行，安排前往佐世保、濟州或福岡、釜山，售價1萬6675元起，出發日包含3月底及4月初。

另外，響應2月14日西洋情人節，KKday邀請代言人柯震東演繹貼心旅伴，即日起至2月14日推出暖心票選活動，參加就有機會獲得日本eSIM、雙人湯屋及餐券買一送一、全站96折等好禮，針對2月10日會員日當天也有1折折扣券、日本環球影城買一送一及全站消費滿6000元送520點KKday Points等優惠。

機票 賞櫻 首爾

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