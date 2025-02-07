台鐵推郵輪式列車竹東內灣1日遊 每人888元明起開賣

農曆過年後櫻花盛開，台鐵公司今年2月22日推出郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程，從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，每人888元，將於2月8日上午10時於台鐵官網開放訂票。

台鐵公司表示，戮力提升運輸服務的同時，也致力於鐵道觀光與地方創生的結合。「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程套票囊括來回車票、竹東音樂巷130元美食小物享用券、親愛愛樂音樂會饗宴、內灣站機車頭轉盤秀、專屬名片式車票及票套紀念禮包、專人導覽、竹東及內灣周邊商店折價券等。

台鐵公司表示，郵輪列車抵達1913年完工的新竹車站，將透過專人解說認識結合巴洛克與哥德式風格的國定古蹟，接著前往竹東，探索「竹東音樂巷」、體驗來自深山孩童音樂的洗禮，也可到新竹首座原住民展銷園區「Wah！幾散竹東」，體驗部落文化或至竹東菜市集尋寶。

另外，離開竹東後，沿線櫻花抵達內灣車站，旅客下車後可到轉車盤解鎖機車頭調頭的奧秘，再到內灣老街品嘗客家美食、購買伴手禮。