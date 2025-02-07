快訊

資金凍結：全球反詐恐受影響，台灣也受害？

再會蘭陽艦／反潛強防空超遜 最「不對稱」的諾克斯級

吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利

台鐵推郵輪式列車竹東內灣1日遊 每人888元明起開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司今年2月22日推出郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程，從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，每人888元。圖／台鐵公司提供
台鐵公司今年2月22日推出郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程，從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，每人888元。圖／台鐵公司提供

農曆過年後櫻花盛開，台鐵公司今年2月22日推出郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程，從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，每人888元，將於2月8日上午10時於台鐵官網開放訂票。

台鐵公司表示，戮力提升運輸服務的同時，也致力於鐵道觀光與地方創生的結合。「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程套票囊括來回車票、竹東音樂巷130元美食小物享用券、親愛愛樂音樂會饗宴、內灣站機車頭轉盤秀、專屬名片式車票及票套紀念禮包、專人導覽、竹東及內灣周邊商店折價券等。

台鐵公司表示，郵輪列車抵達1913年完工的新竹車站，將透過專人解說認識結合巴洛克與哥德式風格的國定古蹟，接著前往竹東，探索「竹東音樂巷」、體驗來自深山孩童音樂的洗禮，也可到新竹首座原住民展銷園區「Wah！幾散竹東」，體驗部落文化或至竹東菜市集尋寶。

另外，離開竹東後，沿線櫻花抵達內灣車站，旅客下車後可到轉車盤解鎖機車頭調頭的奧秘，再到內灣老街品嘗客家美食、購買伴手禮。

內灣 台鐵 音樂會

延伸閱讀

台灣史上最大宗大麻植株案 竹東三環幫成員重判10年

影／三環幫大哥告別式 特警持衝鋒槍警戒 公祭後送靈4公里到火葬場

竹東殺人案逃逸5嫌今晚引渡回國 明早移送新竹地檢

抓到了！竹東槍擊案1死5傷 5逃逸槍手今晚投案

相關新聞

台鐵推郵輪式列車竹東內灣1日遊 每人888元明起開賣

農曆過年後櫻花盛開，台鐵公司今年2月22日推出郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程，從台北站出發，途經新竹...

版畫奇才王午「冬天寒」個展 刀工下見蒼勁美感

專攻木刻版畫的藝術博士王午，作品獲獎無數，即日起至2月23日在高雄御書房舉辦「冬天寒」個展，17件作品透過獨特刀法，展現...

寶格麗情人節獻愛 愛心造型新包巧藏相印真心

西洋情人節將至，寶格麗發布「FROM BVLGARI, WITH LOVE」情人節形象，以緞帶牽起緣分、透過雙手輕觸交會...

Jisoo、韓韶禧搶先揹出門！Dior D-Journey包隨性時髦

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri精心設計的全新包款「D-Journey」，於Dior 2025...

卡地亞Trinity再進化！結合美洲豹、虎紋、蛇鱗帥翻了

卡地亞（CARTIER）品牌傳人路易卡地亞（Louis Cartier），於1924年打造出三色金質圓環緊緊相扣的Tri...

烏龍麵10元、韓式炸雞半價！6間「補班日餐飲優惠」

經歷開工一週，馬上又要在2月8日迎來補班日。為了幫民眾加油打氣，包括丸亀製麵、bb.q CHICKEN、三商巧福等6個品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。