版畫奇才王午「冬天寒」個展 刀工下見蒼勁美感

專攻木刻版畫的藝術博士王午，作品獲獎無數，即日起至2月23日在高雄御書房舉辦「冬天寒」個展，17件作品透過獨特刀法，展現冬季靜謐而蒼勁的美感。

王午本名倪又安，畢業於國立臺灣師範大學，現擔任華梵大學美術與文創學系的助理教授及系主任。2003年起已舉辦29次個展及61次聯展，作品屢獲殊榮。

家學淵源的他自幼接觸書法與水墨；求學期間廣泛接觸各類藝術媒材且熟稔藝術史，是年輕一輩少數能創作，又能寫評論的全才。他對傳統民間藝術著力甚深，近年常利用假期到中國大陸各地采風，收集民間快消失的珍貴木版年畫，充實創作養分，作品樸拙中透著氣勢萬鈞的神采。