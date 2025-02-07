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版畫奇才王午「冬天寒」個展 刀工下見蒼勁美感
專攻木刻版畫的藝術博士王午，作品獲獎無數，即日起至2月23日在高雄御書房舉辦「冬天寒」個展，17件作品透過獨特刀法，展現冬季靜謐而蒼勁的美感。
王午本名倪又安，畢業於國立臺灣師範大學，現擔任華梵大學美術與文創學系的助理教授及系主任。2003年起已舉辦29次個展及61次聯展，作品屢獲殊榮。
家學淵源的他自幼接觸書法與水墨；求學期間廣泛接觸各類藝術媒材且熟稔藝術史，是年輕一輩少數能創作，又能寫評論的全才。他對傳統民間藝術著力甚深，近年常利用假期到中國大陸各地采風，收集民間快消失的珍貴木版年畫，充實創作養分，作品樸拙中透著氣勢萬鈞的神采。
此次「冬天寒」展覽共展出17件作品，描繪冬季的多樣意象，包括雪地中打坐的僧人、纏繞岩石的老松，及詩句「晚來天欲雪，能飲一杯無」所描繪的靜夜雪景，藝術愛好者能從中感受寒冬中的獨特藝術氛圍。
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