Jisoo、韓韶禧搶先揹出門！Dior D-Journey包隨性時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使JISOO演繹Dior D-Journey Oblique緹花帆布包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Dior品牌大使JISOO演繹Dior D-Journey Oblique緹花帆布包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri精心設計的全新包款「D-Journey」，於Dior 2025春夏女裝時裝發表會上首度亮相，現代感十足的輪廓以柔軟流暢的線條構成，匯聚優雅與實用性，包含品牌大使Jisoo、韓韶禧、八木莉可子、新木優子等日韓女星近期均在社群上分享了搭配D-Journey包的穿搭，展現隨興時髦風格。

全新的D-Journey包擁有寬敞的中央隔層，配有拉鍊綴飾，可容納日常所需物品。實用的肩背帶讓包包可以輕鬆斜背或肩背，並裝飾飾「CD」字樣，精緻的金工設計使其易於開合和拆卸；精緻的鍍金飾邊為這款夢幻IT包增添更多優雅。

D-Journey共有小、中、大三種尺寸，材質選擇包括全皮革款，或搭配經典的Cannage籐格紋圖案，能自由選擇光滑、縐褶和粒面感等多種皮革質地、啞光或亮面效果。除了皮革，亦提供兩款帆布版本，一款採用經典的Dior Oblique緹花，另一款則以靈感源自品牌檔案的白色字母設計，彰顯Dior Graphic風格。

日本女星新木優子演繹Dior D-Journey Oblique緹花帆布包小型款。圖／摘自藝人IG @yuuuuukko_
日本女星新木優子演繹Dior D-Journey Oblique緹花帆布包小型款。圖／摘自藝人IG @yuuuuukko_
Dior D-Journey Oblique緹花帆布大型包款，17萬元。圖／Dior提供
Dior D-Journey Oblique緹花帆布大型包款，17萬元。圖／Dior提供
日本女星八木莉可子演繹黑色Dior D-Journey包小型款。圖／摘自藝人IG @rikakoyagi_official
日本女星八木莉可子演繹黑色Dior D-Journey包小型款。圖／摘自藝人IG @rikakoyagi_official
Dior D-Journey黑色小牛皮皺褶Flat Macrocannage小型包款，13萬元。圖／Dior提供
Dior D-Journey黑色小牛皮皺褶Flat Macrocannage小型包款，13萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使韓紹禧演繹Dior D-Journey包。圖／摘自藝人IG @xeesoxee
Dior品牌大使韓紹禧演繹Dior D-Journey包。圖／摘自藝人IG @xeesoxee
Dior品牌大使JISOO演繹Dior D-Journey Oblique緹花帆布包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Dior品牌大使JISOO演繹Dior D-Journey Oblique緹花帆布包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Dior D-Journey摩卡棕小牛皮皺褶Flat Macrocannage中型包款，14萬元。圖／Dior提供
Dior D-Journey摩卡棕小牛皮皺褶Flat Macrocannage中型包款，14萬元。圖／Dior提供

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