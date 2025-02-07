Jisoo、韓韶禧搶先揹出門！Dior D-Journey包隨性時髦

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri精心設計的全新包款「D-Journey」，於Dior 2025春夏女裝時裝發表會上首度亮相，現代感十足的輪廓以柔軟流暢的線條構成，匯聚優雅與實用性，包含品牌大使Jisoo、韓韶禧、八木莉可子、新木優子等日韓女星近期均在社群上分享了搭配D-Journey包的穿搭，展現隨興時髦風格。

全新的D-Journey包擁有寬敞的中央隔層，配有拉鍊綴飾，可容納日常所需物品。實用的肩背帶讓包包可以輕鬆斜背或肩背，並裝飾飾「CD」字樣，精緻的金工設計使其易於開合和拆卸；精緻的鍍金飾邊為這款夢幻IT包增添更多優雅。