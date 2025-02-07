Jisoo、韓韶禧搶先揹出門！Dior D-Journey包隨性時髦
Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri精心設計的全新包款「D-Journey」，於Dior 2025春夏女裝時裝發表會上首度亮相，現代感十足的輪廓以柔軟流暢的線條構成，匯聚優雅與實用性，包含品牌大使Jisoo、韓韶禧、八木莉可子、新木優子等日韓女星近期均在社群上分享了搭配D-Journey包的穿搭，展現隨興時髦風格。
全新的D-Journey包擁有寬敞的中央隔層，配有拉鍊綴飾，可容納日常所需物品。實用的肩背帶讓包包可以輕鬆斜背或肩背，並裝飾飾「CD」字樣，精緻的金工設計使其易於開合和拆卸；精緻的鍍金飾邊為這款夢幻IT包增添更多優雅。
D-Journey共有小、中、大三種尺寸，材質選擇包括全皮革款，或搭配經典的Cannage籐格紋圖案，能自由選擇光滑、縐褶和粒面感等多種皮革質地、啞光或亮面效果。除了皮革，亦提供兩款帆布版本，一款採用經典的Dior Oblique緹花，另一款則以靈感源自品牌檔案的白色字母設計，彰顯Dior Graphic風格。
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