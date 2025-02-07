寶格麗情人節獻愛 愛心造型新包巧藏相印真心

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗2025情人節透過兩隻手輕觸交會展開專屬於彼此的動人故事。圖／寶格麗提供
寶格麗2025情人節透過兩隻手輕觸交會展開專屬於彼此的動人故事。圖／寶格麗提供

西洋情人節將至，寶格麗發布「FROM BVLGARI, WITH LOVE」情人節形象，以緞帶牽起緣分、透過雙手輕觸交會展開動人故事；多款象徵愛與承諾的珍貴作品，化作獻給天下有情人的禮物，讓每一份悸動昇華為永恆珍藏，時刻重溫美好。

每件寶格麗作品亦承載著非凡意義。自1884年創立以來，寶格麗便不斷以動人的設計和珍貴的素材，刻畫喜悅、愛與歡欣等誠摯情意的多樣面貌。隨著蛇年翩至，設計摩登現代的Serpenti Viper換上金黃新裝，百變樣貌持續蛻變新，續寫愛戀的無盡可能。經典的中性設計B.zero1系列，以別具品味與個性的線條刻畫當代的愛。Divas' Dream以優雅而柔美的氣質，滿足最夢幻的想像。

鐘表是見證光陰與永恆的象徵，寶格麗經典男女對表除了互相呼應的BULGARI BULGARI系列，Serpenti Tubogas腕表匯聚了經典的靈蛇設計和標誌的Tubogas製作工藝，是一件別具意義的禮物；摩登都會的Octo Roma自動腕表則以獨特八角形表殼，將義大利美學的精髓收納腕間。全新的Serpenti Cuore 1968包款不僅以經典的心型象徵永恆的愛，蜿蜒蛇身形狀鍍金提把更延續寶格麗經典蛇形設計語彙，以半心造型點出「心心相印」的寓意。

BVLGARI BULGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI BULGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白K金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白K金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗2025情人節透過兩隻手輕觸交會展開專屬於彼此的動人故事。圖／寶格麗提供
寶格麗2025情人節透過兩隻手輕觸交會展開專屬於彼此的動人故事。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列黃K金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列黃K金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗2025情人節以緞帶牽起緣分。圖／寶格麗提供
寶格麗2025情人節以緞帶牽起緣分。圖／寶格麗提供
BVLGARI BULGARI BULGARI ALUMINIUM自動上鍊鋁合金腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
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BVLGARI B.ZERO1 NEW WAVE系列白K金三環戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
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寶格麗2025情人節以緞帶牽起緣分。圖／寶格麗提供
寶格麗2025情人節以緞帶牽起緣分。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包，價格店洽。圖／寶格麗提供

寶格麗 情人節

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