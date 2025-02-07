寶格麗情人節獻愛 愛心造型新包巧藏相印真心
西洋情人節將至，寶格麗發布「FROM BVLGARI, WITH LOVE」情人節形象，以緞帶牽起緣分、透過雙手輕觸交會展開動人故事；多款象徵愛與承諾的珍貴作品，化作獻給天下有情人的禮物，讓每一份悸動昇華為永恆珍藏，時刻重溫美好。
每件寶格麗作品亦承載著非凡意義。自1884年創立以來，寶格麗便不斷以動人的設計和珍貴的素材，刻畫喜悅、愛與歡欣等誠摯情意的多樣面貌。隨著蛇年翩至，設計摩登現代的Serpenti Viper換上金黃新裝，百變樣貌持續蛻變新，續寫愛戀的無盡可能。經典的中性設計B.zero1系列，以別具品味與個性的線條刻畫當代的愛。Divas' Dream以優雅而柔美的氣質，滿足最夢幻的想像。
鐘表是見證光陰與永恆的象徵，寶格麗經典男女對表除了互相呼應的BULGARI BULGARI系列，Serpenti Tubogas腕表匯聚了經典的靈蛇設計和標誌的Tubogas製作工藝，是一件別具意義的禮物；摩登都會的Octo Roma自動腕表則以獨特八角形表殼，將義大利美學的精髓收納腕間。全新的Serpenti Cuore 1968包款不僅以經典的心型象徵永恆的愛，蜿蜒蛇身形狀鍍金提把更延續寶格麗經典蛇形設計語彙，以半心造型點出「心心相印」的寓意。
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