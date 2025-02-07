寶格麗情人節獻愛 愛心造型新包巧藏相印真心

西洋情人節將至，寶格麗發布「FROM BVLGARI, WITH LOVE」情人節形象，以緞帶牽起緣分、透過雙手輕觸交會展開動人故事；多款象徵愛與承諾的珍貴作品，化作獻給天下有情人的禮物，讓每一份悸動昇華為永恆珍藏，時刻重溫美好。

每件寶格麗作品亦承載著非凡意義。自1884年創立以來，寶格麗便不斷以動人的設計和珍貴的素材，刻畫喜悅、愛與歡欣等誠摯情意的多樣面貌。隨著蛇年翩至，設計摩登現代的Serpenti Viper換上金黃新裝，百變樣貌持續蛻變新，續寫愛戀的無盡可能。經典的中性設計B.zero1系列，以別具品味與個性的線條刻畫當代的愛。Divas' Dream以優雅而柔美的氣質，滿足最夢幻的想像。