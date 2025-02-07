卡地亞Trinity再進化！結合美洲豹、虎紋、蛇鱗帥翻了

卡地亞（CARTIER）品牌傳人路易卡地亞（Louis Cartier），於1924年打造出三色金質圓環緊緊相扣的Trinity戒環，三枚環圈的設計承載了人類最深刻的三種真摯情感。2024年，為慶祝Trinity系列誕生一百周年，卡地亞以當代美學為Trinity撰寫全新篇章，推出枕形戒指、可變換配戴方式的戒指和重新推出的超大型款手環等多樣豐富的全新創意之作。

如今，卡地亞持續探索枕形造型，為既有的戒指和吊墜提供更為璀璨亮眼的全新鋪鑲或半鋪鑲選擇。同時，品牌再度幻化無限創意，以無限倍增的枕形環圈構成全新的珠寶。兩款項鍊和一款手環，將枕形環圈作為自如活動的鏈節，延續Trinity環環相扣的原創概念，透過枕形造型的筆直線條突顯Trinity系列的幾何美感。所有環圈大小不一，靈動交織，其中最為搶眼奪目的超大型款項鍊由品牌工匠手工組裝而成，幾何摩登的鏈節於頸項間展現編織的優雅魅力。