烏龍麵10元、韓式炸雞半價！6間「補班日餐飲優惠」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三商巧福推出原汁牛肉麵套餐優惠。圖／三商巧福提供
三商巧福推出原汁牛肉麵套餐優惠。圖／三商巧福提供

經歷開工一週，馬上又要在2月8日迎來補班日。為了幫民眾加油打氣，包括丸亀製麵、bb.q CHICKEN、三商巧福等6個品牌，紛紛推出補班日活動，可享「烏龍麵10元」、「炸雞半價」等不同優惠方案。

【丸亀製麵】

丸亀製麵於2月8日推出補班限定優惠，使用「集食饗樂點數3點」＋10元，搭配單點任一炸物或燙野菜，即可換購「中碗湯烏龍麵」1碗，原價74元。另外呼應元宵節到來，丸亀製麵也於2月10日起限量推出「烏龍Q拿滋」，以烏龍麵帶來豐富的咀嚼口感，包括有抹茶、咖哩等口味，每日11、17點開始販售，一份5入40元，售完為止。

【bb.q CHICKEN】

2月8日推出「調味半雞第2件半價」，原價349元，優惠價175元。口味包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味。活動期間凡到bb.q CHICKEN消費，並贈送總價值1,105元的「全家國際餐飲優惠券」，適用於bb.q CHICKEN、大戶屋、IKIGAI燒肉等3個品牌。

【三商巧福】

2月7日至2月9日期間，推出超值優惠組合，「原汁牛肉麵＋現燙青菜＋中杯飲料」，原價245元，特價179元，等同於73折優惠。

【拿坡里披薩．炸雞】

2月7日至2月9日期間祭出補班限定的補班粉絲團優惠，「迷你D餐」（內容：mini披薩＋2塊炸雞＋迷你瓶飲料）原價245元，特價150元。

【福勝亭】

2月7日至2月9日期間，指定單人套餐享75折優惠，「香酥炸腰內肉定食＋胡麻豆腐」與「和風咖哩雞肉定食＋胡麻玉米筍」，原價265元，特價199元。

【三商鮮五丼】

2月7日至2月9日期間，原價239元的「爪哇咖哩菲力豬排＋丼芝麻牛蒡絲＋杯裝飲料」，特價169元，相當於71折優惠。

bb.q CHICKEN推出「調味半雞第2件半價」。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN推出「調味半雞第2件半價」。圖／bb.q CHICKEN提供
丸亀製麵於補班日推出活動，「集食饗樂點數3點+10元」，即可換購丸亀製麵「中碗湯烏龍麵」1碗。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵於補班日推出活動，「集食饗樂點數3點+10元」，即可換購丸亀製麵「中碗湯烏龍麵」1碗。圖／丸亀製麵提供

披薩 烏龍麵

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