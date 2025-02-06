木村拓哉IG曬「台灣來的伴手禮」！竟是永和超人氣名店

又有台灣名產登上木村男神的版面！日本知名男星木村拓哉，在2月6日於IG發布限時動態，照片內容為一盒點心禮盒，同時備註「台湾からのお土産」（台灣來的伴手禮），還搭配愛心、雙掌合十等表情符號。儘管並未拍到包裝，但是仍可辨認出是「王師父餅舖」的明星商品「金月娘」、「蛋黃酥」與「芋皇酥」。

身為亞洲天王，木村拓哉的一舉一動備受外界矚目，IG更擁有超過415萬粉絲。木村拓哉在2015年拍攝台灣觀光宣傳影片時，就曾大嗑小籠包、芒果冰、烏龍茶等台灣代表美食，還曾在個人IG發佈「佳德鳳梨酥」的限時動態，並大讚「這個，不得了」。此次木村男神再度發表台灣美食限動，照片中為三款點心，眼尖的粉絲立即從外觀看出為「王師父餅舖」的「金月娘」、「蛋黃酥」與「芋皇酥」。