木村拓哉IG曬「台灣來的伴手禮」！竟是永和超人氣名店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
木村拓哉發布IG限時動態，照片中為人氣店家「王師父餅舖」的金月娘等點心。圖／擷取自Instagram
木村拓哉發布IG限時動態，照片中為人氣店家「王師父餅舖」的金月娘等點心。圖／擷取自Instagram

又有台灣名產登上木村男神的版面！日本知名男星木村拓哉，在2月6日於IG發布限時動態，照片內容為一盒點心禮盒，同時備註「台湾からのお土産」（台灣來的伴手禮），還搭配愛心、雙掌合十等表情符號。儘管並未拍到包裝，但是仍可辨認出是「王師父餅舖」的明星商品「金月娘」、「蛋黃酥」與「芋皇酥」。

身為亞洲天王，木村拓哉的一舉一動備受外界矚目，IG更擁有超過415萬粉絲。木村拓哉在2015年拍攝台灣觀光宣傳影片時，就曾大嗑小籠包、芒果冰、烏龍茶等台灣代表美食，還曾在個人IG發佈「佳德鳳梨酥」的限時動態，並大讚「這個，不得了」。此次木村男神再度發表台灣美食限動，照片中為三款點心，眼尖的粉絲立即從外觀看出為「王師父餅舖」的「金月娘」、「蛋黃酥」與「芋皇酥」。

位於永和的「王師父餅舖」為大台北老字號名店，每逢佳節必定擠滿排隊人潮，目前包括台北車站微風廣場、SOGO忠孝館均有分店。店內招牌的「金月娘」，由傳統點心改良而成，餡料為細緻的綠豆沙包裹蛋黃，有著外酥內軟的口感，由於外型獨特，因此辨識度極高。至於「蛋黃酥」與「芋黃酥」同樣也是店內的明星商品。此次登上木村拓哉的版面，勢必將大大增加在日本的知名度。

木村拓哉（右）。圖／取材自Instagram
木村拓哉（右）。圖／取材自Instagram

IG 蛋黃酥 點心

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