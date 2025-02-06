2026冬奧倒數中 OMEGA前進米蘭大教堂打造夢幻網美點

去義大利旅遊，米蘭大教堂是不少人的必去景點之一。隨著2026年米蘭——科爾蒂納（Milano——Cortina）冬季奧運正式進入倒數階段，身為官方贊助的歐米茄（OMEGA）也在米蘭舉辦了「倒數一年」的活動——在大教堂廣場 (Piazza del Duomo) 揭幕宛如聖誕雪球的全新倒數計時鐘，也令人更加期待一年後即將登場的雪地運動盛會。

雄偉的米蘭大教堂是天主教米蘭總教區的主教座堂，不僅是義大利最大教堂、歐洲的第二大，以及世界第三大教堂，建造時間更耗費長達六世紀，無怪遊客如織。而位於教堂一側的OMEGA全新倒數計時鐘更宛如一枚飄落雪花片片的聖誕水晶雪球，原來身為科技先鋒的OMEGA將其內部引進一套特殊氣流系統，因此無論是現在的冬季、年中的夏日都將維持雪花飄飄的特殊視覺效果，而特殊的紅色藝術裝飾則為Milano——Cortina冬季奧運的官方圖騰。

其裝置外部將有兩組數位顯示螢幕，針對2026年2月6日冬奧的開幕式、以及2026年3月6日的帕運開幕式進行倒數天數、時、分、秒的顯示；也成為長達超過360天的期間限定地景，值得旅人、手表愛好者到此一遊，打卡拍照；同時歐米茄並加碼發表一只Speedmaster海馬系列的37毫米Milano Cortina 2026紀念表，表款採用OMEGA獨家的18K Moonshine™金為表殼尺寸，也由於OMEGA正是1956年墨爾本奧運會的冠名贊助，表款設計洋溢著鮮明的1950年代風格，並有罕見的六角形表冠，但整體更為稜角分明、展現出硬派的自信銳氣。