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蘋果推2025年Black Unity系列錶帶 快換上專屬錶面感受獨特色彩韻律

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone和iPad使用者也可以透過最新OS更新換上Unity Rhythm背景圖片。記者黃筱晴／攝影
iPhone和iPad使用者也可以透過最新OS更新換上Unity Rhythm背景圖片。記者黃筱晴／攝影

獨特的色彩、節奏，讓黑人族群在藝術創作領域總是有令人驚喜的表現。迎接黑人歷史月，蘋果宣布推出全新Black Unity系列致敬黑人文化與社群，提供了特別版Apple Watch Black Unity運動型錶環、搭配的錶面，以及iPhone和iPad背景圖片。錶環即日起於官方商店開賣，現有裝置則是可以透過最新版本的作業系統更新，換上充滿生命力的全新圖騰設計。

蘋果的黑人創作者和盟友合作設計了這個全新系列。Unity Rhythm系列將泛非洲旗幟的顏色：黑色、綠色和紅色交織在一起。Black Unity運動型錶環採用特製織法，凸起與凹陷的紋路形成透鏡效果，每個編織圈的一側顯現綠色，另一側顯現紅色。與一般版本的運動型錶環相比，除了色彩更搶眼，觸感也更加厚實。

搭配的Unity Rhythm錶面則採用紅色、綠色和黃色線條交織而成的特別數字設計，並隨著時間變化成不同的數字線條，這款錶面會根據陀螺儀而有反應，垂下手腕時線條會稍微虛化，當使用者抬起手腕查看時間時，抽象的筆觸線條則會聚合成鮮明的數字色彩，若微微轉動手腕，還會有不同光影變化，且每小時和每半小時還會響起獨特的韻律音效。iPhone和iPad背景圖片則是採用相同的特製字體，以展示「Unity」一詞，並在裝置解鎖與鎖定時以不同方向呈現。

發表這個系列產品的同時，蘋果也支持多個致力於韻律、創造力與社群的國際組織。補助對象包括位於紐奧良的Ellis Marsalis Center for Music、倫敦的Battersea Arts Centre、洛杉磯的Music Forward Foundation、雪梨的Art Gallery of New South Wales，以及田納西州納許維爾的The National Museum of African American Music。蘋果對這些組織的支持，是延續其長期以來致力促進全球社群經濟、教育與創意機會之承諾。

全新Black Unity系列靈感來自人性的韻律，紀念黑人歷史月，並致敬黑人文化與社群。圖／蘋果提供
全新Black Unity系列靈感來自人性的韻律，紀念黑人歷史月，並致敬黑人文化與社群。圖／蘋果提供
搭配的Unity Rhythm錶面採用紅色、綠色和黃色線條交織而成的特別數字設計，會根據陀螺儀而有不同線條角度與色彩變化。記者黃筱晴／攝影
搭配的Unity Rhythm錶面採用紅色、綠色和黃色線條交織而成的特別數字設計，會根據陀螺儀而有不同線條角度與色彩變化。記者黃筱晴／攝影
Black Unity運動型錶環售價為1,600元，提供42公釐和46公釐2種尺寸，適用於Apple Watch Series 4或後續錶款、Apple Watch SE，以及Apple Watch Ultra和Apple Watch Ultra 2。記者黃筱晴／攝影
Black Unity運動型錶環售價為1,600元，提供42公釐和46公釐2種尺寸，適用於Apple Watch Series 4或後續錶款、Apple Watch SE，以及Apple Watch Ultra和Apple Watch Ultra 2。記者黃筱晴／攝影
Black Unity運動型錶環採用特製織法，凸起與凹陷的紋路形成透鏡效果，連包裝中的紙卡也有相同的凹凸設計非常巧妙。記者黃筱晴／攝影
Black Unity運動型錶環採用特製織法，凸起與凹陷的紋路形成透鏡效果，連包裝中的紙卡也有相同的凹凸設計非常巧妙。記者黃筱晴／攝影
錶帶內側有著Black Unity字樣。記者黃筱晴／攝影
錶帶內側有著Black Unity字樣。記者黃筱晴／攝影

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