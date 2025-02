蘋果推2025年Black Unity系列錶帶 快換上專屬錶面感受獨特色彩韻律

獨特的色彩、節奏,讓黑人族群在藝術創作領域總是有令人驚喜的表現。迎接黑人歷史月,蘋果宣布推出全新Black Unity系列致敬黑人文化與社群,提供了特別版Apple Watch Black Unity運動型錶環、搭配的錶面,以及iPhone和iPad背景圖片。錶環即日起於官方商店開賣,現有裝置則是可以透過最新版本的作業系統更新,換上充滿生命力的全新圖騰設計。

蘋果的黑人創作者和盟友合作設計了這個全新系列。Unity Rhythm系列將泛非洲旗幟的顏色:黑色、綠色和紅色交織在一起。Black Unity運動型錶環採用特製織法,凸起與凹陷的紋路形成透鏡效果,每個編織圈的一側顯現綠色,另一側顯現紅色。與一般版本的運動型錶環相比,除了色彩更搶眼,觸感也更加厚實。

搭配的Unity Rhythm錶面則採用紅色、綠色和黃色線條交織而成的特別數字設計,並隨著時間變化成不同的數字線條,這款錶面會根據陀螺儀而有反應,垂下手腕時線條會稍微虛化,當使用者抬起手腕查看時間時,抽象的筆觸線條則會聚合成鮮明的數字色彩,若微微轉動手腕,還會有不同光影變化,且每小時和每半小時還會響起獨特的韻律音效。iPhone和iPad背景圖片則是採用相同的特製字體,以展示「Unity」一詞,並在裝置解鎖與鎖定時以不同方向呈現。