全球夢幻甜點大集合 麗晶精品情人節主打甜蜜

迎接西洋與白色情人節到來，麗晶精品匯聚Pierre Hermé、Jean-Paul Hévin、Lady M、Tsubaki Salon、與Kitchen 205等來自法、美、日、韓的夢幻甜品，打造期間限定的情人節專屬美味。

2024年進駐麗晶精品的法國巴黎必吃馬卡龍Pierre Hermé，以創新精神將Saira Hunjan的刺青藝術完美結合推出情人節限定包裝，將Hunjan的精湛設計躍然於馬卡龍禮盒之上，巧妙詮釋了愛侶之間相輔相成的加乘效果，猶如永恆的愛情印記。

法國頂級精品巧克力Jean-Paul Hévin推出「春漾愛戀-夾心可可」禮盒，精選9顆情人節限定的夾心可可，每一顆都飽含濃郁風味與愛意，店內也提供「金奢浪漫-法式雙人午茶」套餐，把法式極致浪漫帶到台北。

紐約貴婦甜點Lady M特別推出期間限定的草莓香緹千層蛋糕，上層鋪滿鮮嫩草莓切片，餅皮間夾著香醇草莓鮮奶油，酸甜莓果的馥郁果香與細緻奶香交融，酸甜滋味像極了愛情。

來自日本北海道的排隊名店椿Tsubaki Salon則帶來「北海道粉雪草莓厚鬆餅」以及4吋草莓蛋糕，加入新鮮草莓及香草籽製成的北海道奶霜搭著鬆軟綿密的粉雪鬆餅與新鮮台灣草莓一起入口，享受屬於冬天的幸福滋味。