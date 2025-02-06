麗晶精品5大夢幻甜點 遊韓必吃草莓蛋糕Kitchen 205也來了

情人節可以說是各大甜點品牌大展身手推出主題甜點的時刻，麗晶精品匯聚國際知名甜點品牌，這次更有南韓必吃草莓蛋糕、草莓「裸感」蛋糕始祖-Kitchen 205快閃，加上Pierre Hermé、Jean-Paul Hévin、Lady M、Tsubaki Salon等來自法、美、日、韓的夢幻甜品，打造期間限定的情人節專屬美味。

Kitchen 205名列南韓必吃的草莓蛋糕，這次帶著平均每30秒銷售一顆的品項「6吋經典草莓田」蛋糕來台，2月28日前於晶華酒店一樓快閃，使用高達40顆、總重近半公斤的天然鮮甜草莓，相當澎湃。從蛋糕的立面可見排列整齊、色澤鮮艷的草莓，搭配奶油夾心與綿密爽口的戚風蛋糕，每一口都滿溢酸甜果香與細緻奶香，不論是視覺還是味覺，都讓人喜悅滿滿。

法國巴黎著名馬卡龍Pierre Hermé，以創新精神將國際知名刺青大師Saira Hunjan的刺青藝術結合推出情人節限定包裝，將Hunjan的設計躍然於馬卡龍禮盒之上，巧妙詮釋了愛侶之間相輔相成的加乘效果，猶如永恆的愛情印記。

Pierre Hermé羽翼絮語8入馬卡龍禮盒，1,180元。圖／麗晶精品提供

法國頂級精品巧克力Jean-Paul Hévin推出「春漾愛戀-夾心可可」禮盒，精選9顆情人節限定的夾心可可，每一顆都飽含濃郁風味與心意，店內也提供「金奢浪漫-法式雙人午茶」套餐，一起共享甜蜜時刻。

Jean-Paul Hévin金奢浪漫法式雙人下午茶套餐，1,580元。圖／麗晶精品提供

正逢草莓季節，紐約貴婦甜點Lady M特別推出期間限定的草莓香緹千層蛋糕，上層鋪滿鮮嫩草莓切片，餅皮間夾著香醇草莓鮮奶油，酸甜莓果的馥郁果香與細緻奶香交融，酸甜滋味像極了愛情。

Lady M草莓香緹千層蛋糕，切片290元、九吋2,900元 。圖／麗晶精品提供

來自日本北海道的排隊名店椿Tsubaki Salon帶來「北海道粉雪草莓厚鬆餅」以及4吋草莓蛋糕，加入新鮮草莓及香草籽製成的北海道奶霜搭著鬆軟綿密的粉雪鬆餅與新鮮台灣草莓一起入口，享受屬於冬天的幸福滋味。