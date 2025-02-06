百億級人事地震！GUCCI創意總監畢業了 「管理層壓力」疑成離任原因
新春伊始，時尚領域瞬間誕生一顆超大人事震撼彈，根據時尚國際媒體WWD報導，古馳（GUCCI）創意總監Sabato de Sarno已確定離任，同時新任設計總監將在近日公布。
時間回到2023年1月，出生於義大利拿坡里、100%純正義大利血統的Sabato de Sarno被宣布成為繼任Alessandro Michele的GUCCI創意總監。由於Alessandro Michele的華美、古典與極繁主義，帶領GUCCI快速在八年間長成為年營業100億的核彈級時尚品牌，也成為擁有如Balenciaga、Bottega Veneta、Boucheron、Alexander McQueen等品牌的Kering Group開雲集團中的超級閃耀天后。
Sabato de Sarno上任後則一改GUCCI先前的極繁風格，強調以簡約剪裁呈現如高級訂製服的洗練，同時並推出GUCCI Notte晚宴服系列、發行風格雜誌，並創造了GUCCI「標準色」Rosso Ancora，散見於包款、配件、鞋履、時裝。然畢竟GUCCI已是年營業額以100億為目標的巨頭，在管理層的壓力下，或成為今日Sabato de Sarno的離任原因。
事實上，西方時尚社群上早已流傳GUCCI創意總監人事異動的傳言，包含像是已離任的前任Dior男裝總監Kim Jones或將前往接任Burberry創意總監，（目前僅為傳言、現任Burberry創意總監Daniel Lee仍在原位），以及去年10月離開Celine創意總監或將前往GUCCI任職......各種人事異動傳言不斷。
至截稿為止，GUCCI台灣官方並未有進一步回應，然如未來Hedi Slimane接任GUCCI創意總監，會否將其熱愛的法式風格注入GUCCI這義大利百年時尚老牌，甚至大手一揮、將IG全數清空歸零？如果喜愛Sabato de Sarno操刀的GUCCI風格，不妨可前往GUCCI官方IG、手動「備份」。同時目前已知：2月25日的GUCCI米蘭秋季男裝秀將由GUCCI設計團隊呈現，畢竟2025年才剛開始，驚奇絕對不止一幕，時尚粉絲們不妨也玩玩猜猜看的遊戲，讓時間給出最後答案！
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