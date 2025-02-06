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入冬最強寒流報到 四大超商搶攻天冷商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN表示，寒流來襲以CITY系列熱飲（圖）、自助熟食區的關東煮、茶葉蛋，以及熱罐、巧克力等商品最受到消費者青睞。圖／統一超商提供
7-ELEVEN表示，寒流來襲以CITY系列熱飲（圖）、自助熟食區的關東煮、茶葉蛋，以及熱罐、巧克力等商品最受到消費者青睞。圖／統一超商提供

入冬最強寒流報到，全台將迎來斷崖式降溫，中央氣象署更預測體感溫度最低到零下3度，四大超商分別推出熱飲、熟食、保暖商品多重優惠搶市，皆預估相關商品業績達雙位數成長。

超商四雄搶攻低溫商機，紛紛加大力道促銷相關產品，寒冬經濟迎來一波消費熱潮。全家（5903）觀察，逢低溫特報、寒流來襲，溫暖型鮮食如馬尚煮、個人型鍋物、湯品銷售均成長超過兩成；此外，方便隨身攜帶的暖暖包，銷量對比平時更成長超過兩倍以上。

隨周五寒流來襲，全家同步推Let's Café、搖搖茶吧現調熱飲、FamiCollection暖心織品與個人型鍋物等熱食優惠，可望帶動相關業績成長。

統一超（2912）旗下7-ELEVEN則表示，寒流來襲以CITY系列熱飲、自助熟食區的關東煮、茶葉蛋，以及熱罐、巧克力等商品最受到消費者青睞。此外，入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，暖暖包銷售可望翻倍。連結天冷商機，7-ELEVEN強推個人化鍋物、湯品等，熱食自助區蒸玉米、蒸烤地瓜也擴大導入至限定門市販售，讓消費者可在途經交通轉運、觀光景點周遭門市就近購買。

萊爾富也表示，隨著溫度愈低，民眾對於超商便利提供的熱食和暖暖包的需求會大增，也帶動來客至少增加逾兩成。除熱鮮食推出限時折扣外，也提供多款保暖小物，搶攻寒流保暖市場。

OKmart表示，據市場觀察，每逢低溫來襲，鍋物、熱湯與熱飲的銷售均大幅成長，超過七成消費者每周至少享用一次火鍋，此外，元宵節前夕更是甜品市場的高峰，湯圓與甜湯成為熱門品項。因此，OKmart特別推出鍋物食材、經典甜湯及湯圓等多款優惠，預計相關商品業績將提升三成。

保暖 寒流 消費

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