PUMA忍者龜聯名系列 超醒目不對稱設計還有反派登場

在90年代火紅的超級英雄動漫「忍者龜」，個性鮮明的忍者龜與冒險犯難精神，至今仍受到跨世代粉絲喜愛。PUMA攜手NBA夏洛特黃蜂球星LaMelo Ball，打造全新PUMA x TMNT忍者龜聯名系列實戰籃球鞋，將忍者龜四兄弟與經典反派融入球鞋設計，四款鮮明配色戰鞋，穿上絕對在球場上高調受注目，此聯名系列將於2月陸續限量登台。

忍者龜正是LaMelo Ball從小至今的最愛。這次推出的四款單品除了致敬忍者龜四兄弟，更為粉絲帶來驚喜的反派設計，每雙球鞋都帶出角色個性，也讓籃球場上的每一步都充滿忍者龜的戰鬥精神。

MB.04 Donatello & Raphael採用左右不對稱設計，將智慧代表Donatello多納太羅與火爆熱血Raphael拉斐爾特色呈現在鞋款上，以紫葡萄與紅豆冰的配色呼應各自經典眼罩配色，透過電路紋理展現高科技背景，而爆裂火焰細節則象徵戰鬥狂熱，呈現理性與激情的碰撞。

MB.04 Donatello & Raphael， 2月8日發售，4,780元。圖／PUMA提供

MB.04 Leonardo & Michelangelo同樣以左右不對稱設計，藍天使與柳丁花配色分別代表領導者Leonardo李奧納多與自由不羈的Michelangelo米開朗基羅，鞋側細節隱藏忍者龜標誌性的龜甲裝線條，呼應他們身為變種忍者的身體特徵。

MB.04 Leonardo & Michelangelo，2月15日發售，4,780元。圖／PUMA提供

MB.01 Baxter Stockman霓虹多色設計靈感來自忍者龜宿敵——瘋狂科學家Baxter Stockman蒼蠅博士，半人半蠅的變異造型轉化為鞋身的視覺衝擊，象徵他的實驗瘋狂與危險。

MB.01 Baxter Stockman，4,780元。圖／PUMA提供

MB.03 Lo Krang這款鞋以亮粉色與紫色的亮眼組合，象徵忍者龜最惡名昭彰的外星大反派Krang克朗。鞋面紋理模擬出類似大腦的角色特徵，鞋底更暗藏飛行器圖案，呼應Krang克朗操控的機械裝甲。

MB.03 Lo Krang，2月22日發售，4,480元。圖／PUMA提供

PUMA HOOPS x TMNT 忍者龜聯名系列將於2月陸續限量登台。除了球鞋，PUMA x 忍者龜聯名系列也推出系列服飾單品。