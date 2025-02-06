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暨大櫻花季登場…3000棵櫻花迎賓 快來騎電動車賞櫻

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2025暨大櫻花季今登場，校內3000棵櫻花將接力綻放，花期預估長達1個月，活動將持續至3月2日。圖／暨大提供
2025暨大櫻花季今登場，校內3000棵櫻花將接力綻放，花期預估長達1個月，活動將持續至3月2日。圖／暨大提供

國立暨南國際大學種植逾3000棵櫻花，並於冬末春初陸續綻放，每年舉辦櫻花季供民眾遊賞，而今年櫻花季活動今登場，並首次推出電動滑板車賞櫻體驗，校方今也與51所高中簽訂「櫻花聯盟」，透過教育合作推動綠色校園與學術交流。

暨大校地廣闊達150公頃，校內栽種八重櫻、富士櫻、吉野櫻、昭和櫻等品種櫻花超過3000棵，每年冬末春初進入櫻開時節，群櫻盛綻美景，十分迷人，成中部知名賞櫻景點，校方也每年辦理「櫻花季」活動，歡迎國人到校內賞櫻遊憩。

而「2025暨大櫻花季」今天登場，校方表示，目前校內櫻花已陸續綻放，花期預估長達1個月，將持續至3月2日，活動也結合在地農產與手作工藝，每個周末假日有「櫻花市集」、「櫻花茶席」、「地方精品咖啡推廣」、「關於邵族靜態展」等。

暨大校長武東星則說，暨大校園寬闊，到校內各賞櫻點較累人，今年因此與業者合作，首次在櫻花季推出「電動滑板車賞櫻體驗」，民眾能租賃電動車四處賞櫻，同時推廣環境保護，而到暨大賞櫻也不用怕人擠人，降低感染呼吸道疾病的風險。

暨大今也藉由櫻花季活動，邀請彰化女中、忠明高中等全台51所高中的校長與主任在櫻花樹下共同簽訂「櫻花聯盟」，並親手種植櫻花樹，期待象徵未來教育發展的「櫻花」能在暨大校園綻放，同時寓意著高等教育與地方發展攜手併行。

彰女校長陳香妘說，暨大善盡大學社會責任，並發展特色學科與創新學程，開設護理、長照、永續農業等專班；武東星則說，透過校際合作、產學聯結及國際交流，加深高中端與暨大連結，提供學子更多學習及發展機會，提升國內教育品質。

2025暨大櫻花季今登場，花期預估長達1個月，將持續至3月2日，今年首次推出電動滑板車賞櫻體驗。圖／暨大提供
2025暨大櫻花季今登場，花期預估長達1個月，將持續至3月2日，今年首次推出電動滑板車賞櫻體驗。圖／暨大提供
2025暨大櫻花季今登場，暨大校長武東星（左5）今也與國內51所高中簽訂「櫻花聯盟」，與各校代表親手種植櫻花樹。圖／暨大提供
2025暨大櫻花季今登場，暨大校長武東星（左5）今也與國內51所高中簽訂「櫻花聯盟」，與各校代表親手種植櫻花樹。圖／暨大提供
2025暨大櫻花季今登場，暨大校長武東星（首排右5）今也與國內51所高中簽訂「櫻花聯盟」，強化校際合作及學術交流。圖／暨大提供
2025暨大櫻花季今登場，暨大校長武東星（首排右5）今也與國內51所高中簽訂「櫻花聯盟」，強化校際合作及學術交流。圖／暨大提供
2025暨大櫻花季今登場，校內3000棵櫻花將接力綻放，花期預估長達1個月，活動將持續至3月2日。圖／暨大提供
2025暨大櫻花季今登場，校內3000棵櫻花將接力綻放，花期預估長達1個月，活動將持續至3月2日。圖／暨大提供

櫻花季 賞櫻 電動滑板車

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