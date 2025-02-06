硬派工裝遇上浪漫印花 Barbour聯名ERDEM擦出精彩火花

當硬派工裝代表的Barbour與英國凱特王妃愛牌、浪漫派印花代表的ERDEM結合，會擦出什麼樣的精彩火花？繼2024年春季時裝秀合作之後，Barbour與ERDEM這兩個英國品牌再度攜手推出2025春夏聯名系列，將時裝秀合作帶到街頭，為Barbour招牌的油布外套，注入了嶄新的靈魂。

Barbour x ERDEM 2025春夏聯名系列，其招牌的外套結合了ERDEM富詩意且現代的女性美學風格，加乘Barbour經典的實用特色和布料工藝。設計靈感來自ERDEM標誌性的輪廓與精緻剪裁，以及對自然世界的熱愛，採用玫瑰印花、荷葉下擺、格紋、拼接等細節打造出浪漫氛圍，為Barbou的外套賦予了個性女人味。

Barbour x ERDEM聯名系列共推出以不同花卉或植物命名的四款外套：Beauflower油布外套、Constance油布外套、Dhalia油布外套和Clover雙面斗篷。

Beauflower是Barbour知名Beaufort外套的全新演繹，運用中性款式搭配鮮明的拼接油布，加入深色玫瑰印花，形成一種前衛對比美感。Constance以經典的輪廓與實用細節，將Barbour的粗獷魅力與ERDEM的精緻優雅融為一體。

Dhalia透過獨特的設計打造迷人造型，包括誇張的荷葉下擺剪裁及可拆卸的蘇格蘭格紋帽兜，與格紋上綴飾的手繪風花朵印花。Clover則是一款雙面都可穿的A字型防潑水短斗篷，採用乾蠟棉面料製作，內襯Barbour經典蘇格蘭格紋，左胸前一朵搶眼的草綠色玫瑰印花。

Constance油布外套、Dhalia油布外套和Clover雙面斗篷皆提供沙色和橄欖綠兩種配色選擇。