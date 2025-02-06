歡慶情人節 統一集團獻上逾7萬朵「進口空運玫瑰」

「Happy Valentine's Day！」2月14日西洋情人節即將到來，統一企業集團2025年集結7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代/統一時代百貨高雄店、統一佳佳、星巴克、統一精工、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店等超過八個品牌通路，同步獻上逾7萬朵「進口空運玫瑰花」。為滿足民眾臨時性購花需求，統一企業集團提供方便多元的購花管道，讓每一位有情人表達甜蜜愛意。

統一企業集團特別引進南美洲空運進口的玫瑰花，象徵永垂不朽真摯愛情的玫瑰花，為彼此感情增添儀式感。2月12日起，7-ELEVEN限定門市販售精心挑選代表熱情與誠摯的「進口空運紅色玫瑰花」，每支售價199元，更同步推出精品巧克力加價購活動，讓戀情更加濃情蜜意。

統一集團「進口空運玫瑰花」同步在八大品牌通路限量登場：

1. 7-ELEVEN

(1) 2月12日至2月14日止，限定7-ELEVEN門市販售「進口空運紅色玫瑰花」單支售價199元。

(2) 7-ELEVEN限定門市同步推出巧克力加價購，「CupiCho 德國Guenthart臻愛花朵禮盒」加購價299元/款。

2. 康是美

(1) 2月12日至2月14日止，康是美指定門市「進口空運玫瑰花」單支售價199元。

(2) 全店消費滿額1,000元可享有99元加價購「進口空運玫瑰花」乙支。

(3) 全店消費滿額2,000元即可獲贈「進口空運玫瑰花」乙支(單筆發票限贈1次)。

3. 統一時代百貨台北店

(1) 2月13日至2月14日止，統一時代百貨台北店全館指定櫃位會員當日累計消費滿2,000元，贈送「進口空運玫瑰花」乙支。(總限量350支)

(2) 全館消費累計滿1,000元，即可用99元加價購「進口空運玫瑰花」乙支。(總限量350支)

4. 夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店

(1) 2月13日至2月14日止，夢時代會員於指定店櫃當日消費滿999元即可獲贈「進口空運紅色玫瑰花」乙支 (數量有限)。

(2) 2月13日至2月14日止，限量販售「進口空運紅色玫瑰花」單支售價199元。

5. 統一佳佳

2月11日至2月14日止，BEING sport及BEING fit VIP會員贈送「進口空運紅色玫瑰花」乙支。

6. 星巴克

(1) 2月14日至全台星巴克門市，單筆消費滿1,314元即可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。(贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止)

(2) 2月12日至2月14日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

7. CupiCho全球精品巧克力專門店

2月12日至2月14日止，限量販售「進口空運紅色玫瑰花」單支售價199元。

8. 統一精工

2月12日至2月14日止，限量販售「進口空運紅色玫瑰花」單支售價199元。

＊玫瑰花數量與顏色以現貨為主，詳細資訊請見各品牌官網公告。