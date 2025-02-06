介紹本土藝術成就 中華郵政推「台灣近代畫家」郵票

為介紹台灣本土畫家的藝術成就，中華郵政公司繼發行「台灣近代畫作郵票（110年版）」後，續以國立台灣美術館典藏的「淡水風景（淡水）」、「野柳風光」、「阿里山雲海」及「玉山積雪」為主題，於今年2月12日發行「台灣近代畫作郵票 （114年版）」1套4枚，郵票面值均為9元。

針對4款主題郵票的郵票圖案介紹，中華郵政說，第一，陳澄波「淡水風景（淡水）」，整體以俯瞰方式構圖，透過層層疊起樓房、高低錯落屋簷與蜿蜒小徑，勾勒出層次豐富的空間感。創作年代1935年，媒材為油彩及畫布，尺寸91 ×117公分。

第二，陳慧坤「野柳風光」，畫作中黃褐色岩石與湛藍海水，形成強烈對比；岩石與海岸的輪廓以深褐色線條流暢勾勒；運用粉藍、粉紫及白色，讓天空更顯遼闊。創作年代1969年，媒材為油彩及畫布，尺寸91×117公分。

第三、廖繼春「阿里山雲海」，畫面中淡粉紅色的層層雲海，向遠處蒼穹推進，近景的樹叢，則以圖騰裝飾風格描繪。創作年代1953年，媒材為油彩及麻布，尺寸53×65公分。

第四，馬白水「玉山積雪」每幅畫分開是獨立畫作，拼接起來是完整大畫幅，14合一的畫面分割，宛如從室內大落地窗看到戶外的玉山美景。創作年代1989年，媒材為水彩、墨及紙本，尺寸244×427公分。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於2月10日發售，歡迎至37個長期集郵訂戶作業局，詳細地址請至中華郵政公司全球資訊網查詢（ https://www.post.gov.tw ）或至「i集郵」（ https://stamp.post.gov.tw ）選購，也可向各地郵局預約購買。