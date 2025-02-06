林柏宏半透胸肌曬健美？喜成GUCCI品牌好友寵粉灑糖了

朋友多、代表好人緣，擁有包含NewJeans Hanni、IU李知恩、Exo Kai金鍾仁、李政宰、申敏兒、朴圭瑛等多為韓流品牌好友、代言人的GUCCI今日宣佈，亞洲好友再加一！台灣男星林柏宏已成GUCCI最新品牌好友，並發表了最新春夏穿搭形象宣傳。

除了《六弄咖啡館》、《極光之愛》、《怪胎》、《火神的眼淚》與《關於我和鬼變成家人的那件事》等多部電影、戲劇作品外，林柏宏本身也是精品寵兒，頻繁出現在時尚精品、高級手表的台灣或國外發表。

關於本次加入GUCCI家族一員，林柏宏並表示對於品牌創意總監Sabato De Sarno所開創的全新美學印象相當深刻，同時更期待未來與GUCCI的合作能帶來更多對時尚和藝術的想法與詮釋，並傳遞品牌獨特的時尚美感。

GUCCI官方新聞中已確認，林柏宏將在二月底的米蘭時裝周大秀中登場，而本次GUCCI也率先發表了兩套造型，其中一套林柏宏穿上了2025春裝的衝浪風印花古巴襯衫，印花上有著黑、白、螢光黃色的衝浪剪影，同時領片與襯衫再進行了抽鬚，訂價98,000元，下半身為一條黑色短褲，俐落感練，尤其他手上並提取了一款春夏最新橄欖綠色子母包，1+1的特殊造型，或將成為本季春夏的必備包款。