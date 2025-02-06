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元宵、湯圓這樣分！盤點三大手搖元宵 煮炸都美味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
手工元宵比冷凍元宵外皮更Ｑ彈有香氣。圖/新東陽提供
手工元宵比冷凍元宵外皮更Ｑ彈有香氣。圖/新東陽提供

2月12日慶元宵，不少店家推出「舞元宵」的活動，現包當然比冷凍更美味。知名餐廳「點水樓」推出的師傅手搖元宵、分別為芝麻、花生兩種口味，氣炸、油炸同樣好滋味；另有手作鮮肉湯圓，外皮軟嫩Q彈、內餡選用台灣黑毛豬肉，每一口都可吃到肉的鮮甜。

點水樓表示，元宵與湯圓不同之處在於：元宵是餡料沾水後放在糯米粉上搖、外型因手工搖製，形狀較不規則，主要以甜餡為主，口感軟中帶Q彈，較有咬勁。湯圓則是糯米粉和水成糰後包入餡料、鹹甜餡皆有，型圓、口感較黏且Q彈。

台北國賓中餐廳年年熱銷的「手工炸元宵」，今年有紅豆、芝麻、花生三款經典口味，即日起開放預訂，2/12前，提供餐廳現場取餐服務，也可在餐廳內享用。國賓的「手工炸元宵」，金黃色外皮膨鬆誘人，口感飽滿富有嚼勁，曾創下單周銷售5千顆以上的紀錄。炸元宵、生元宵都採限量銷售，售完為止。

新東陽即日起2月12日，在全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」活動，現場除了可欣賞師傅實演古法製作，還有新鮮出爐的現炸元宵可以品嘗。新東陽的手工元宵選用新鮮糯米，經過浸泡、研磨、脫水等繁複工序，搭配獨家特製內餡，以及師傅專業的拖拉技術，將糯米粉層層均勻裹覆，因此元宵煮熟時、會散發著濃郁糯米香氣。

新東陽元宵外皮有傳統糯米和養生紫米兩種選擇，內餡則包括經典的芝麻、花生，以及棗泥、豆沙與桂花等多種口味。門市提供單顆選購服務，所有元宵皆採現搖現賣。此外，門市還有桂花醬與酒釀，帶來更多元的元宵吃法。

台北國賓中餐廳年年熱銷的「手工炸元宵」，有紅豆、芝麻、花生三款經典口味。圖/台北國賓提供
台北國賓中餐廳年年熱銷的「手工炸元宵」，有紅豆、芝麻、花生三款經典口味。圖/台北國賓提供
點水樓的炸元宵，滋味絕美。圖/點水樓提供
點水樓的炸元宵，滋味絕美。圖/點水樓提供

元宵 湯圓 餐廳

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