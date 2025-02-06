每晚兩萬起跳！全台首間臺北嘉佩樂酒店 即起開放訂房

全球頂尖酒店品牌嘉佩樂酒店及度假村（Capella Hotels and Resorts，以下簡稱嘉佩樂）在臺灣首間臺北嘉佩樂酒店宣布開放預訂，限時推出兩大開幕獨家住房專案「啟幕嘉年」及「靈感嘉旅」，每房每晚台幣20,559元起。

臺北嘉佩樂的獨特之處，包括提供每日香檳早餐、24小時客房餐飲服務，以及標誌性的嘉佩樂客廳（The Living Room）品嘗精選輕食與飲品。此外，嘉佩樂文旅官也將在客廳為旅客制定個性化的旅行體驗，創造不期而遇的驚喜與美好回憶。

臺北嘉佩樂酒店坐落於松山區，鄰近臺北101、臺北小巨蛋及松山機場。酒店以「城市綠洲」為核心概念，包括86間雅緻客房與套房，部分房型可收覽臺北101大樓與群山環繞的壯麗景緻。尊榮客房設有專屬陽台，融合都市的律動與自然的靜謐；而璀璨客房及套房則擁有私人露臺及戶外泳池，創造專屬的隱逸空間。

酒店由國際設計 André Fu打造，融合臺灣文化與自然元素，以溫暖的色調與細膩的材質展現「家的溫暖」，在優雅與實用性間取得完美平衡。每間客房均配備智能科技、雙洗手台衛浴與乾濕分離設計，每一個細節皆為旅客展現細緻周到的個性化服務，創造一個愜意雋永的現代雅居。

在餐飲部份，共有5間風格獨具的餐廳。其中，位於一樓的「鵲羽軒」大廳酒吧以柔和光線和溫馨布局營造如家般的氛圍，也是每日早餐空間；「焰28」西餐廳享用融合臺灣風味的現代炭烤料理，該餐廳以古典歐洲氛圍為靈感，結合現代優雅與木香火烤工藝。而「榕居」中餐廳則重新詮釋傳統中式建築的精髓，巧妙融合臺灣紅瓦屋頂元素與粵式佳餚。

嘉佩樂水療及健身中心（Capella Wellness）設有芳療室、漂浮艙、烤箱和蒸氣房，並配備先進的Technogym健身器材與專屬私人教練。位於14樓的戶外泳池則以歐洲景觀為靈感，池畔環繞著一整排綠植栽，彷彿築起一面天然的綠色屏障，隔絕城市的喧囂，同時，還可飽覽臺北101的壯麗景致。